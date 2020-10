¿Romance? El actor que ha sido relacionado con Aracely Arámbula lo aclara todo

Además de su carrera en la televisión, la vida privada de Aracely Arámbula ha suscitado mucho interés por parte de sus fans, específicamente el tema de sus relaciones amorosas. Desde su separación de Luis Miguel, padre de sus hijos, hace varios años, la actriz ha preferido mantener este aspecto personal lejos de los reflectores. A finales del año pasado se confesó enamorada, sin embargo se mostró muy reservada sobre el galán en cuestión. Pero hace unos meses se animó a revelar que su novio era alguien ajeno al medio del espectáculo, y que su romance había iniciado el día de su cumpleaños. Pese a estas revelaciones, la estrella de telenovelas no ha estado exenta de ser blanco de rumores que la han relacionado con compañeros de telenovela, como ahora ha ocurrido con David Zepeda. Ante las dudas y sospechas, ha sido el mismo actor quien ha querido desmentir las especulaciones y aclarar qué es lo que realmente existe entre él y La Chule.

La Doña ha sido uno de los proyectos más importantes en la carrera de Aracely a últimas fechas, y debido al éxito que logró esta producción de Telemundo, se decidió hacer una segunda temporada. En esta entrega se sumó Zepeda como José Luis Navarrete, personaje que compartió apasionadas escenas con la protagonista Altagracia Sandoval, interpretada por Arámbula. La química que mostraron en la telenovela fue tan convincente, que algunos se aventuraron a pensar que los sentimientos habían traspasado la pantalla. Estas versiones fueron reavivadas en redes sociales, pues el pasado mes de mayo, circuló un breve video en el que, durante una entrevista, el actor rozó los labios de su colega. Sin embargo, el actor se ha encargado ahora de aclarar que si hay algo entre él y La Chule es el cariño y respeto. “La pasamos muy bien, no, no anduvimos…”, aseguró en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Pero el hecho de que no haya habido entre ellos ningún tipo de romance no fue impedimento para que el actor no se deshiciera en halagos hacia su compañera. “Es una niña encantadora, es un encanto, una gran madre, una gran compañera, una gran amiga, no, no, nos reímos mucho y somos grandes amigos”, aseguró, reiterando que, contrario a las especulaciones que los envolvieron, nunca sostuvieron alguna relación sentimental. Además, el actor señaló que las escenas que el público vio en la pantalla distan mucho de cómo fue en realidad su convivencia fuera de las grabaciones. “La pasamos muy bien, fue un proyecto bien bonito, muy intenso, muy fuerte la historia, y era todo lo contrario acá, detrás de cámaras porque nos reíamos muchísimo, disfrutábamos enormemente, la verdad es que la pasé muy bien con Aracely en ese proyectazo”, aseguró el galán.

Aracely y la relación que nació en los escenarios

Esta no es la primera vez que La Chule es relacionada con un compañero de elenco, y aunque en el caso de Zepeda resultaron no ser ciertos los rumores, anteriormente han tenido algo de verdad. En 2010, en la vida de Aracely se cruzó Arturo Carmona, pues ambos formaron parte de la obra de teatro Perfume de Gardenia. Al trabajar juntos durante un largo tiempo en los escenarios, las versiones sobre un romance empezaron a cobrar fuerza, sin embargo, ellos se mantuvieron siempre muy reservados. Pero hace unos meses, en junio, el actor se animó a hablar como nunca de lo vivido con la actriz, revelando algunos detalles sobre la relación que sostuvieron y despejando cualquier duda sobre el hecho de que estuvieron juntos más allá de la mistad y el compañerismo.

Siempre respetuoso con la actriz, Arturo habló con cariño sobre ella al ser cuestionado directamente sobre el tema. “Obviamente cuando nos involucramos y vamos al 100% conoces a la familia, le agarras un cariño, le agarras mucho cariño a los hijos, a mi hija”, contó en entrevista con Ventaneando. Las preguntas se fueron tornando más personales y Carmona fue cuestionado sobre si, en algún momento, pensó estar con Aracely para toda la vida. “Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre, más adelante, y cuando estoy sentimentalmente con alguien pues… ya te respondí lo que querías saber”, dijo entonces entre risas. Sin embargo, estos actores terminaron por tomar caminos separados, eso sí, prevaleciendo entre ellos una linda amistad.

