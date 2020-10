Eduardo Capetillo responde a quienes lo señalan de machista: 'El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra'

Uno de los matrimonios más queridos y admirados del mundo del espectáculo es el que han formado a lo largo de más de 25 años Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes a pesar de los altibajos y crisis que han vivido como cualquier otra pareja, han sabido resolverlos de la mejor manera, siempre pensando en el bienestar de su familia. Sin embargo, eso no los ha librado de ser blanco de algunos señalamientos y especulaciones sobre la forma en la que han llevado su matrimonio, pues incluso el actor ha sido señalado de tener algunas actitudes machistas hacia con Biby. Precisamente sobre estos temas, Eduardo ha querido hablar recientemente, haciendo frente con toda sinceridad a los señalamientos de los que ha sido blanco y resolviendo algunas incógnitas al respecto y que se prestaban para la especulación.

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol, el exTimbiriche hablo con mucha franqueza sobre su matrimonio, mostrando su lado más humano al admitir los errores que cometió en el pasado y defendiéndose de las acusaciones que lo han acompañado todos estos años. “Biby y yo hemos sido dos seres humanos que hemos tenido un proyecto de vida en común, siempre me han tachado a mí del malo, del dictador… ¡no importa!... el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo quisiera saber si los que me critican o las que me critican, pues son la Madre Teresa de Calcuta”.

Tras defender su relación con Biby, el actor habló de su papel como papá y de los errores que cometió en el pasado, sobre todo con su hijo mayor, pues debido a la inestabilidad emocional que enfrentó, la carga de trabajo, entre otros factores, se perdió de importantes momentos de la vida de su primogénito. “Soy un ser humano con defectos y virtudes normal, como cualquier otro. Con mi hijo, pues también tuve el proceso que tuve que tener como ser humano por haber estado ausente. Tenía muy claro que al yo decir que me han rebasado muchas sustancias, que me han rebasado muchas emociones y demás, pues la gente va luego luego a buscar el lado amarillo, pero no, no es por ahí, porque el mensaje va mucho más allá”, expresó.

El actor reveló que ha decidido mostrar su lado más vulnerable y hablar a corazón abierto sobre los conflictos que enfrentó hace algunos años, con la finalidad de inspirar a otras personas que están atravesando por un problema similar y ayudarlos, a través de sus experiencias, a superarlo y a reconocer que siempre existen otras salidas. “Lo poderoso de ese mensaje, es transmitirle, a millones de personas, que pueden tener una dolencia o una carencia en el alma, una herida profunda en el alma, que necesitan anestesiar con cualquier substancia, que hay otras salidas”, señaló.

'No somos un matrimonio de superhéroes'

A lo largo de los más de 25 años que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llevan de matrimonio, se han ganado la admiración de sus fans, quienes incluso los consideran como un matrimonio ejemplar y cercano a la perfección, algo que ambos se han encargado de desmentir al asegurar que son una pareja como todas las demás, con altibajos y con problemas reales, que al igual que otro matrimonios, han encontrado la forma de resolverlos.

Así lo reveló Eduardo en una reciente entrevista, en donde dejó en claro que si bien, su matrimonio ha resistido a los embates de la vida gracias al amor que existe entre ellos y a la unión de su familia, lejos están de ser la familia modelo. "Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes", mencionó Eduardo a los micrófonos del programa De Primera Mano.