Las imágenes que han hecho pensar que Kylie Jenner ha vuelto con Travis Scott

A un año de que Kylie Jenner y Travis Scott decidieran hacer una pausa en su relación todo parece indicar que la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad. Y es que ambos famosos han construido una relación cordial y cercana por el bien de su pequeña hija Stormi, por lo que se han mantenido en constante comunicación e incluso han pasado algunas temporadas juntos, lo que evidencia que entre ellos todo está en orden. Y aunque hace unas semanas una fuente aseguraba que entre la empresaria de 23 años y el rapero de 29 no existía nada más que una buena amistad, las recientes imágenes compartidas por la misma Kylie en sus redes sociales, en las que aparece acompañada del padre de su hija, podrían indicar que las cosas han cambiado en los últimos días.

En la publicación que ha causado furor entre sus millones de seguidores, aparece la joven empresaria un look muy sexy de Givenchy, posando para la cámara de forma muy seductora y muy bien acompañada de Travis Scott, quien posa detrás de ella de forma provocativa y muy cercano a la madre de su hija. En otra de las postales, nuevamente aparecen los dos, con el mismo look y en la misma actitud, pero esta vez el rapero lleva el torso desnudo. Junto a las imágenes, Kylie solo se ha limitado a comentar algunos detalles de su look, obviando por completo el tema de su acompañante. “Vístete con @matthewmwilliams”, escribió Jenner junto a su foto, haciendo mención del director creativo de Givenchy. “Esta colección está increíble ¡felicidades! No puedo esperar para ver más”, agregó, limitándose a etiquetar a Travis dentro de la misma fotografía.

Los fans de la menor de las hermanas Kardashian-Jenner no han tardado en reaccionar a las imágenes compartidas por la empresaria, y han llenado la sección de comentarios de preguntas acerca de su estatus sentimental, así como buenos deseos para ambos. Sin embargo, Kylie no ha dado respuesta a los cuestionamientos de sus fans y se ha limitado a dar like a los comentarios de algunos de sus conocidos, como su hermana Khloé y su madre Kris Jenner, así como Malika, quienes solo se han referido a los looks de los guapos modelos.

Juntos por el bien de Stormi

A pesar de su separación, Kylie Jenner y Travis Scott han procurado llevar una relación muy cercana, siempre pensando en el bienestar de su hija, la tierna Stormi, demostrando que la pequeña es su prioridad y que por ella están dispuestos a trabajar juntos. De hecho, al inicio de la cuarentena, se supo que ambos famosos estuvieron pasándola juntos en la casa que la socialité compró en Hollywood Hills. En aquel momento se especulo sobre una posible reconciliación, pero con el paso del tiempo, los rumores de disiparon y nada quedó confirmado.

Sin embargo, a mediados de septiembre, una fuente reveló a E! News que Kylie y Jenner estaban bien con la relación que habían construido tras su separación y que en ese momento no tenían pensado volver a estar juntos como pareja. “Kylie y Travis están bien. No están juntos románticamente y están haciendo lo suyo", explicó, destacando que la unión que han formado va encaminada al bienestar de la pequeña. "Su hija de 2 años, Stormi, sigue siendo su principal prioridad”, agregó.

