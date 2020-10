Las nuevas fotografías de Lily James y Dominic West, tras las que la actriz ha cancelado sus entrevistas

Las aguas siguen bravas después de que la semana pasada se dieran a conocer una serie de imágenes en las que se veía en una actitud romántica a los actores Lily James y Dominic West. Solamente un día después de la publicación de las imágenes de James y West en Roma, el actor reapareció con su mujer, literalmente en la puerta de su casa, para anunciar que seguían juntos y que su relación se mantenía en pie. Lo que no se esperaba es que se publicaría una nueva serie de imágenes de Lily y Dominic juntos. Ante la polémica que se ha vuelto a reavivar, Lily ha cancelado las entrevistas que tenía programadas para esta semana.

El Reino Unido ha seguido a detalle la secuencia de eventos que se ha dado ante esta situación. Todo comenzó cuando Lily y Dominic fueron vistos en plan romántico durante una escapada en Roma. Los protagonistas de The Persuit of Love disfrutaron de un almuerzo con una amiga, en el que los arrumacos no faltaron. Un paseo en scooter por las calles romanas, y los tradicionales posados en la Plaza España, en donde según el Dailymail -medio que dio a conocer las imágenes de paparazzi- se hospedaron en un pequeño hotel con vista al emblemático lugar; también se documentaron. Según el tabloide, habrían pasado dos noches en el Hotel De La Ville. Por supuesto, las alarmas se encendieron pues nadie sabía nada de una separación entre Dominic y su esposa desde el 2010, Catherine FitzGerald.

Las incógnitas se desvelarían rápidamente, pues algo otro día de la publicación de las imágenes, ni tardo ni perezoso, Dominic aparecería frente a la prensa con Catherine en las afueras de su casa en Wiltshire. “Solo quiero decir que nuestro matrimonio es fuerte y que seguimos juntos", aseguró el protagonista de la serie The Affair, además de dar un beso a su mujer para las cámaras. En el lugar, presentaron un escrito en el que se leía el mismo mensaje escrito en puño y letra del actor. Lo que la prensa británica no dejaría pasar es que el actor llevaba, aparentemente, la misma ropa que en las fotografías con Lily, simplemente, cubriéndose con un abrigo café.

Las nuevas fotos

Cuando pensaba que se había visto todo en este caso, nuevas imágenes de Lily y Dominic aparecerían en los tabloides británicos. Aparentemente, tomadas después de la primera ronda de fotografías, estas los mostraban dejando Roma, en el aeropuerto, con su equipaje en mano. Además, testimonios de los pasajeros de su vuelo de ida señalarían que intercambiaron besos y caricias a lo largo del viaje. Esto simplemente le echaría leña al fuego.

Curiosamente, Lily tenía programada la promoción de su cinta Rebecca con Armie Hammer, en la cual ha cancelado ya sus dos primeras apariciones. No se sabe si ha sido para evitar ser cuestionada sobre este tema, pero primero decidió cancelar su entrevista con Today de Estados Unidos, y unas horas después, declinó la invitación que ya tenía confirmada en el famoso show británico de Graham Norton. Ha de decirse que Armie tampoco realizó la entrevista con Today, también con su propia controversia personal, tras la solicitud que ha hecho de que su exmujer regrese a Estados Unidos tras su divorcio.

Lily tiene planeada otra aparición el jueves con Jimmy Fallon, aunque todavía no se sabe si la realizará. Aunque Lily y Dominic están por protagonizar The Pursuit of Love, de la BBC, la primera vez en la que trabajaron juntos fue en el 2011 cuando actuaron en Otelo. Desde que se dieron a conocer las imágenes, se han retomado varias entrevistas que Lily hizo previamente, pero no se han tenido nuevas declaraciones de la actriz.

