Tras tres años de ausencia, Adele regresará a un escenario, ¿cuándo?

La espera terminó. Adele parece estar lista para dejar el retiro y ya se prepara para su gran regreso. Tras cinco años desde el lanzamiento de su último disco y varios cambios en su vida – que van desde su separación del padre de su hijo, hasta su radical cambio de imagen-, la intérprete de Hello había mantenido un perfil bajo e incluso las publicaciones en sus redes sociales eran escasas. Sin embargo, la intérprete británica ya tiene fecha para su regreso triunfal a la vida pública y ha sido ella misma quien lo ha anunciado por todo lo alto, emocionando a todos sus fans, quienes ya no pueden esperar por tener un poco más de la reconocida artista.

A través de su perfil de Instagram, Adele anunció que el próximo 24 de octubre será parte del mítico programa Saturday Night Live (SNL), en el que además de participar como presentadora invitada, se espera que sea parte de los divertidos sketches que suelen presentarse en este programa, por lo que podremos ver el lado más cómico de la ganadora del Oscar. “¡Estoy tan emocionada por esto! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primera aparición como anfitriona y para SNL! Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, y nunca había sido el momento adecuado. Pero si alguna vez hubo un momento para lanzarnos de lleno a algo y con los ojos cerrados esperando lo mejor es 2020, ¿cierto?”, expresó la intérprete junto a una imagen en la que promociona su presencia en el show.

Adele recordó que la primera vez que estuvo como invitada en este programa fue para promocionar su primer álbum 19, justo en el momento en el que buscaba conquistar América y en un momento crucial para los Estados Unidos, pues se acercaban las elecciones, tal y como sucede justo en estos momentos. “Han pasado casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, durante una elección… que rompió mi carrera en Estados Unidos. Por lo que se siente que se cierra un círculo completo y ¡no podría decir que no! ¡Estoy más que feliz de que H.E.R será la invitada musical! La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúe. Luego confundirme mientras me río a carcajadas en medio de todo. Los veo la próxima semana”, finalizó.

El emocionante anuncio de Adele se da en medio de rumores que apuntan a que la cantante estaría preparando el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el cual se die podría salir a la luz el próximo 30 de octubre, una noticia que no ha sido confirmada ni por la cantante ni por su equipo, por lo que hasta el momento ha sido tomado como simple especulación. Sin embargo, la expectación ha ido creciendo entre sus seguidores al enterarse de su presencia en SNL. Cabe destacar, que hace unas semanas, Adele terminó con las ilusiones de muchos de sus fans al contestar un mensaje de una fan que la cuestionó en Instagram por su nueva música. “Adele, ¿dónde está el álbum?”, expresó el usuario con un emoji de llanto. “Honestamente, no tengo idea”, respondió Adele, aniquilando así las esperanzas de sus ansiosos fans.

Una nueva versión de Adele

Fue justo el pasado 6 de mayo, cuando la intérprete celebró su cumpleaños número 32, que el mundo cayó a los pies de Adele, luego de que se publicaran unas imágenes de su íntima celebración, en la que prácticamente lucía irreconocible y muy lejos de la Adele que vimos la última vez sobre el escenario, durante el cierre de su gira en 2017 en el estado de Wembley. Desde entonces, muchas cosas cambiaron en la vida de la artista, pues además de mantenerse alejada de la vida pública, también enfrentó el divorcio de su esposo Simon Konecki, también padre de su único hijo.

Precisamente por la discreción por la que Adele ha optado, sobre todo en su vida personal, nadie se percató del proceso por el que la cantante estaba atravesando, sorprendiendo el día de su cumpleaños luciendo mucho más delgada que antes, vistiendo un minivestido entallado que evidenciaba su nueva figura y luciendo guapísima como siempre. De inmediato, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para la artista, quien no ha hecho mayores declaraciones sobre esta nueva etapa de su vida e incluso sobre lo que viene para su carrera, pues hasta ahora no hay fecha sobre el lanzamiento de nueva música.