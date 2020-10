Luego de una semana de reencuentros, 'La Choco' vuelve a España: '¡Hasta pronto mi México!'

Luego de una semana de emociones encontradas y de emotivos reencuentros, llegó el momento para Jimena Pérez ‘La Choco’ de rehacer las maletas y despedirse de su querido México, para volar hacia Madrid, España, y reencontrarse con su familia en la ciudad que se ha convertido en su segundo hogar desde hace un año y en donde al lado de su esposo, Rafa Sarmiento, ha encontrado las respuestas que los han llenado de esperanza, teniendo siempre presente su objetivo principal: que su hijo Iñaki recibiera la mejor terapia para tratar el trastorno del neurodesarrollo que padece.

A través de su perfil de Instagram, la guapa presentadora les hizo saber a sus seguidores que había llegado el momento de dejar su país y volver a la Madre Patria, donde ya la esperan sus dos hijos, Iker e Iñaki, así como su esposo. Sin embargo, ‘La Choco’ prometió estar de vuelta próximamente, mostrando cierta nostalgia en su despedida. “Una de las cosas más bonitas de viajar, es volver... ¡hasta pronto mi México!”, escribió la guapa conductora del programa Ventaneando, junto a una serie de fotografías en las que se le puede ver posando por última vez en suelo mexicano, antes de volver a España.

Como era de esperarse, sus fans han reaccionado a su último post con lindas palabras de despedida y buenos deseos, destacando entre los likes y comentarios los de algunos de sus amigos cercanos y compañeros de trabajo como la señora Paty Chapoy, titular del programa Ventaneando, así como el de Andrea Legarreta y José Ron, quien le deseo buen viaje a ‘La Choco’.

Durante su visita al país, Jimena Pérez no perdió la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros de Ventaneando e incluso de retomar por un día su lugar en el último programa del que formó parte antes de tomar la decisión de mudarse a España. Como será de suponerse, el momento fue por demás emotivo, pues tenía casi un año que la guapa periodista no pisaba el foro y que no se sentaba frente a las cámaras. Además, ‘La Choco’ dejó en claro que pese a la distancia, se ha mantenido al tanto de lo que sucede en la farándula nacional, pues durante su participación en el programa se mostró como pez en el agua, como si nunca se hubiera ido.

Sobre la evolución de su hijo

Durante su visita al foro de Ventaneando, Jimena Pérez ‘La Choco’ habló, entre otras cosas, de cómo ha sido su vida en la Madre Patria y de los avances que ha tenido su hijo en los últimos meses, así como de los tratamientos que ha recibido y con los que han notado una gran evolución. “Va poco a poco, sobre todo en la cuestión emocional que a veces les cuesta mucho trabajo hemos visto un avance”, comentó la presentadora durante su participación en el programa de TV Azteca.

Además, contó que se han permitido probar con todo tipo de terapia que les han recomendado los expertos, con la finalidad de darle a su hijo la mejor atención a sus necesidades. “Estamos intentando todo tipo de tratamiento (…) vamos a empezar con una nueva terapia que se llama ABA, es la única terapia avalada por la Organización Internacional de la Salud para niños con Autismo, es una terapia que a mucha gente le parece invasiva porque son muchas horas por semana y debes de tener a los niños en terapia, se da generalmente en casa. Es una terapia conductual en la que ven por qué el niño se comporta de tal manera. Lo que nos convenció es que no les importa ni saber que tiene el niño, ni en qué grado, trabajan para que él pueda hablar y se pueda desarrollar o hacerlo más independiente, cosa que nos pareció muy bien”, finalizó.