Eduardo Capetillo sobre su relación con Biby Gaytán: 'No somos un matrimonio de superhéroes'

Aunque Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo, en más de una ocasión han reconocido haber pasado por algunas crisis que los han hecho replantearse su relación y mirarla desde otra perspectiva, superando todos sus altibajos con madurez y siempre pensando en el bienestar de su familia. De hecho, en los últimos días, el actor ha querido abrir su corazón y hablar de aquellos episodios que vivió y que lo pusieron al límite, y con los que incluso puso en jaque su relación con la guapa actriz, así como la forma en la que solucionó cada uno de los conflictos personales que le impedían disfrutar de su vida y su familia plenamente.

Fue durante una reciente entrevista, en donde el actor habló con toda franqueza de la dura etapa de vida que atravesó hace unos años y por la que la que incluso peligró su matrimonio. "Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes", mencionó Eduardo a los micrófonos del programa De Primera Mano.

El actor reconoció que pese a tener una hermosa familia y al gran amor que Biby siempre le ha demostrado, en su vida había ciertos vacíos que buscaba llenar a toda costa, incluso de su propio bienestar. "Me sentía infeliz teniéndolo todo, como bien lo dicen. Tenía un sueldo impresionante, tenía una mujer divina por fuera y por dentro, hijos maravillosos, abundancia en todos los aspectos; sin embargo, no era feliz. Entonces, sientes dolores que son vacíos internos porque no sabes qué son, entonces. ¿qué necesitas? Pues paliativos, ¿cuáles son? El que me digas, cualquier sustancia, la que te guste desde las que consigues en la farmacia hasta la que encuentras en las vinaterías", confesó con toda honestidad.

Por fortuna, Eduardo siempre contó con el apoyo de su familia y sus tres hijos mayores, quienes lejos de reprocharle o juzgarlo por sus errores, lo ayudaron a salir del lugar en el que se encontraba, pues como bien dijo, en su familia encontró "la paz, la satisfacción y plenitud absoluta. "Tengo la buena voluntad el día de hoy de dejar todos esos hábitos que no me llevan a ningún lugar de paz, armonía, serenidad y plenitud. Evidentemente no sufres tú solo, las personas que te quieren cuando te ven que te estás haciendo daño, pues también sufren", expresó conmovido.

¿Una familia perfecta?

En más de una ocasión, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han sido considerados como un matrimonio ejemplar, pues la historia de amor que han escrito a lo largo de más de 25 años habla por sí sola. Sin embargo, como cualquier otra pareja, los Capetillo también han atravesado por algunos momentos en los que han puesto su amor a prueba y los que por fortuna han superado de la mejor manera y de los que todos han aprendido.

Así lo confesó la misma Biby durante una reciente entrevista con el programa Hoy, en la que habló con toda sinceridad respecto a su dinámica familiar. “Hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos, ni existirán. Todos tenemos problemas. Nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta; sin embargo, tratamos de ser las mejores versiones de nosotros para poder convivir en un ambiente sano, bonito, sí con problemas, pero tratar de salir adelante”, expresó.