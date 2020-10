José Eduardo Derbez de su excuñado: 'Mauricio es una persona que yo quiero mucho'

Aunque Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siempre se han manejado con toda sinceridad ante sus seguidores, habían preferido guardarse algunos detalles de su separación para ellos. Sin embargo, el padre de la actriz, Eugenio Derbez, recientemente confesó sentirse un tanto culpable por esta situación, pues considera que fue durante el viaje que la familia hizo a Marruecos el año pasado, en el que grabaron un reality show, que la relación de Aislinn y Mauricio entró en crisis, lo que después los llevaría a tomar la decisión de hacer una pausa en su relación de pareja. Si bien, el comediante incluso reveló que es un tema del que ya ha hablado con su hija, ahora ha sido José Eduardo Derbez quien ha hablado sobre el tema, asegurando que en efecto, el viaje fue decisivo para el futuro de la familia Ochmann Derbez.

Fue durante una reciente entrevista donde José Eduardo habló con toda sinceridad sobre la situación por la que atravesaron hace unos meses Aislinn y Mauricio, cuando en conjunto anunciaron su separación a través de sus redes sociales. En sus declaraciones, el joven actor secundó los dichos de su padre y confirmó que los conflictos que tuvieron su hermana y su excuñado frente a las cámaras fueron reales y los llevaron al punto en el que se encuentran al día de hoy. “Muchos decían ‘ay no es actuado’, cosa que nada fue actuado. Mucha gente decía ‘los pleitos de Aiss y Mau fueron actuados’, bueno, pues se están dando cuenta que no, no fueron actuados. Realmente creo que para ellos fue un viaje que marcó lo que está sucediendo ahorita”, expresó el también hijo de Victoria Ruffo a los micrófonos del programa Suelta la Sopa.

Sin embargo, para José Eduardo Derbez el final de la relación de su hermana con su excuñado no ha mermado el cariño que le tiene a ambos, pues además de que la separación del famoso matrimonio se dio en muy buenos términos, el hijo de Derbez considera que Ochmann siempre será parte de su familia. “Creo que las cosas pasan por algo, es una relación que lo que duró, fue muy bonita, los dos son increíbles personas”, expresó. “Mauricio es una persona que yo quiero mucho, respeto y siempre va a ser parte de mi familia porque es el papá de mi sobrina”, resaltó.

El joven Derbez también fue cuestionado sobre las declaraciones que hace unas semanas hizo su papá y en las que reveló que habría sido Mauricio quien tomó la decisión de separarse de Aislinn, tema en el que prefirió mantenerse al margen. “Eso sí ya no sé. Yo no me metí tanto, sólo le di mi apoyo a mi hermana, le dije aquí estoy, lo que necesites, ya quién tomó la decisión o no, eso ya es cosa de ellos. Pero mientras los dos estén bien, la niña esté bien que es lo importante”, concluyó.

¿Qué ha dicho Muricio Ochmann sobre las declaraciones de Eugenio?

Durante una reciente entrevista virtual, Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre las polémicas declaraciones de su exsuegro, asegurando que hasta el momento tenía el conocimiento de lo que había dicho, al tiempo que reiteraba que su relación con Aislinn está en excelentes términos y que mantienen una excelente comunicación. "Las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman, yo la verdad es que con Ais hablo todos los días, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna y estamos en contacto todos los días, entonces todo bien, todo caminando", expresó el actor con mucha serenidad al programa Despierta América, refrendando una vez más el cariño que tiene por la mamá de su pequeña hija Kailani y desechando las especulaciones y rumores en torno al tema de una vez por todas.

