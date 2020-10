Stephanie y Michelle Salas festejan a lo grande el cumpleaños de Sylvia Pasquel

Los últimos días han sido de reencuentros para Michelle Salas, quien debido a la pandemia no había podido visitar a su familia, por lo que su reciente visita a México ha servido para poder abrazar a su bisabuela Silvia Pinal y celebrar a lo grande el cumpleaños de una de las personas más importantes de su vida: su abuela Sylvia Pasquel. De hecho, este fin de semana, la actriz ha celebrado por todo lo alto que ha llegado a los 70 años, y como era de esperarse, Michelle, acompañada de su madre, Stephanie Salas, se han hecho presentes en la divertida e íntima fiesta que han organizado para celebrar la vida de Pasquel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido a través de redes sociales en donde los seguidores de la dinastía Pinal han podido entrar al festejo de Sylvia Pasquel, en donde hemos podido ver a Michelle Salas de lo más animada, celebrando a su abuela y disfrutando de la compañía de sus seres queridos, a quienes no había podido ver desde hace unos meses, debido a la pandemia. Sin embargo, esta celebración fue el pretexto perfecto para reencontrarse con ellos y pasar un agradable tiempo en familia.

En Instagram Stories, Stephie Salas ha compartido algunos vistazos de la fiesta, en donde hemos podido ver que Michelle se la ha pasado muy bien, bailando y cantando, y repartiendo abrazos al por mayor. De hecho, la también modelo se ha dejado ver de lo más relajada y emocionada, bailando al ritmo de uno de los éxitos de su papá, el cantante Luis Miguel, dejando en evidencia la admiración que tiene por él y su trabajo.

VER GALERÍA

Además de los instantes que compartió con sus seguidores en sus redes sociales, Stephanie también dedicó un emotivo mensaje para su mamá, acompañado de una linda imagen en la que se puede ver a la mayor de las hermanas Pinal muy emocionada y sonriente. “Querida Madre: Elegí esta foto porque cuando sonríes, iluminas todo lo que te rodea. En estas 70 primaveras, te deseo que siempre seas así de feliz y que esta sonrisa ilumine siempre tu corazón. Madre querida de mi vida, ni las palabras pueden describir ¡lo mucho que te amo y admiro! Feliz Cumpleaños 70 Let’s Party Mommy!”, expresó la actriz y cantante.

Michelle, siempre al pendiente de su familia

Para Michelle Salas no hay nada más importante que su familia, por lo que al vivir en otro país y lejos de ellos, procura siempre estar al pendiente de todos los miembros de su clan. Sin embargo, quien más le preocupa es su bisabuela Silvia Pinal, con quien comparte un vínculo muy especial. Así lo hizo saber la influencer hace unos meses, cuando la primera actriz tuvo que ser ingresada al hospital debido a una fractura de cadera que sufrió tras una caída, algo que la preocupó mucho, pues fue justo durante los meses donde la pandemia pasaba por uno de sus picos más agresivos.

VER GALERÍA

“Mi abuela tuvo neumonía hace no mucho tiempo, entonces yo siempre estaba como muy nerviosa con este tema, y evidentemente el entrar a un hospital en esta circunstancia no es lo más óptimo o lo mejor. Obvio (me preocupé mucho), yo los últimos años y lo que tengo de recuerdos, siempre he sido muy cercana a ella y como que trato siempre de estarla llamando, o de estar al pendiente, entonces en el momento en el que te dicen que le pasó algo y tú estás tan lejos, es como que te da una cierta impotencia que es muy fuerte”, contó Michelle quien afortunadamente ha podido reunirse de nuevo con su bisabuela.