Después de varios casos positivos por Covid-19, el programa de Ana Brenda Contreras y Chantal Andere se ha suspendido

Luego de que Chantal Andere confirmara su diagnóstico por Covid-19, la producción del programa Tu Cara Me Suena de Univision, conducido por Ana Brenda Contreras y del que la actriz era parte de los concursantes, decidió hacer una pausa en la grabación de este reality de forma indefinida y hasta que existan las condiciones de salud idóneas para retomarlas, pues además de Chantal, otros tres compañeros del elenco han dado positivo a coronavirus e incluso una de ellas, Melina León, ha tenido que ser hospitalizada por presentar un cuadro de neumonía.

Así lo hizo saber la producción del programa a través de sus redes sociales, en donde explicaron las razones de su decisión y mostraron su preocupación por la salud de todos los que colaboran en el programa, refrendando el compromiso que tienen con su personal, talento y público. “Tanto para #TuCaraMeSuenaUS como para Univision, la salud y seguridad de nuestro equipo de trabajadores y trabajadoras, incluyendo el talento, ha sido siempre la prioridad”, se puede leer al inicio del comunicado que han difundido a través de su perfil de Instagram. “Univision ha tomado la decisión de suspender y poner en pausa la producción y emisión de Tu Cara Me Suena poniendo primero la salud de todos los compañeros”, agregaron.

Como era de esperarse, los fans del programa ya han reaccionado al anuncio, y aunque admitieron sentir tristeza por la suspensión de la transmisión de Tu Cara me Suena, desearon la pronta recuperación de los afectados por el coronavirus. Por otro lado, Chantal Andere se hizo presente en los comentarios de la publicación y se mostró muy positiva al respecto. “Seguiremos pronto con la fuerza de Dios”, escribió la intérprete, quien durante las dos semanas que lleva de transmisión el reality, había demostrado ser una de las cartas fuertes del programa.

Antes de la confirmación oficial de parte de la producción, el presentador Rafael Araneda, coconductor del programa, ya había anunciado la suspensión de las actividades en el foro de Tu Cara Me Suena. “Lo primero que a mí me toca comunicarles esta mañana es que Univisión y el equipo de producción de Tu Cara Me Suena ha tomado la determinación de poner en pausa el programa, por lo tanto, la emisión de este domingo y, futuras emisiones, quedan en pausa hasta que estemos con una situación normalizada”, comentó en entrevista con el programa Despierta América el viernes pasado.

¿Cómo se encuentra Chantal Andere?

Fue el pasado viernes 16 de octubre, cuando a través de su perfil de Instagram, Chantal dio a conocer la noticia de su diagnóstico positivo por cornavirus, lo que alarmó a algunos de sus fans. Sin embargo, la intérprete puso paz entre sus seguidores y compartió detalles de su estado de salud. “¡Hola!, ¿cómo están?, espero que muy bien quiero comentarles, como algunos de ustedes ya saben, estoy en un increíble proyecto que se llama Tu Cara Me Suena US, en Univisión, un reality show que ha sido increíble. Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba de Covid, como varios de mis compañeros, desafortunadamente”, dijo en un video publicado en su perfil de Instagram.

“Me siento muy bien mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible, afortunadamente, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generosa conmigo. Les pido sus oraciones y su buena vibra, voy a estar en contacto, no se preocupen, primero Dios, todo va a estar muy bien”, agregó, tranquilizando los ánimos de sus fans.