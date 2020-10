Érika Zaba y el impresionante festejo a la orilla de la playa que organizó para su esposo

Para Érika Zaba, las fechas especiales en su familia deben celebrarse por todo lo alto, sobre todo después de haber vivido unas semanas de incertidumbre y angustia tras haber sido diagnosticada con Covid-19. Es por eso que para festejar el cumpleaños de su esposo, Francisco Oliveros, la integrante del grupo pop OV7 ha echado la casa por la ventana y ha sorprendido al padre de su hijo con una increíble y elegante fiesta a la orilla de la playa en Acapulco.

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió detalles y fotografías del lindo instante que vivieron hace unos días, en compañía de sus allegados y por supuesto, del pequeño Emiliano, hijo de la pareja. Junto a las fotografías, en las que se puede apreciar la elegante ambientación que eligió para hacer de esta fecha una ocasión muy especial. Junto a las fotografías, la intérprete de Tus Besos dejó en claro su amor por el festejado y no dudó en dedicarle una romántica felicitación, contando a detalle cómo fue que surgió la idea de sorprender a Francisco. “Hace dos días fué el cumple de la persona más importante en mi vida. Obviamente me las ingenié para que todo fuera sorpresa y me hace una Ilusión tremenda preparar siempre este tipo de momentos. Heredé de mi papá ese ímpetu de ser anfitriona y cómo no darme vuelo con la persona que hace mi vida plena”, expresó la artista de 42 años.

Según contó, Érika se encargo de que cada momento del día especial de Francisco fuera muy especial, por lo que incluso se valió de los hijos mayores del festejado para sorprenderlo y consentirlo en su día. “Amaneció su día con la primera sorpresa de recibir a sus tres hijos en la cama con Las Mañanitas de Topo Gigio, pastel de tres leches, globos, cartas y flores, hasta lágrimas de felicidad hubo”, contó la también empresaria, para finalmente cerrar con una tierna declaración de amor y una emotiva reflexión de vida. “Te amo tanto mi amor, ¡la pasamos todos increíble! Vivir el hoy es lo que tenemos garantizado, expresar en palabras y en acciones lo mucho que amas a las personas sin dejarlo para mañana. No es cuestión de presupuesto, es tema de tener cómplices para sorprender a la persona que nos ha dado tanto a todos a su alrededor”, finalizó.

¿Cómo surgió el amor entre ellos?

En medio de la pandemia y del confinamiento en el que gran parte de la población en el mundo se encontraba, Érika Zaba y Francisco Oliveros celebraron cuatro años y ocho meses de haberse convertido en novios, un festejo que la intérprete llevó a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores y en la que aprovechó para compartir algunos detalles de cómo fue el día en el que se convirtieron en novios.

“El primero de julio del 2015 nos dimos el primer beso mientras bailábamos. Era un evento familiar de él, me acuerdo perfecto. Pasó la primera semana y yo esperaba la pregunta obligada y no llegaba y no llegaba; me acuerdo que le tuve que decir un día en el coche: ‘¡Oye!, yo no tengo claro qué somos’ y me contestó, ‘Pues yo voy muy en serio, ¿por?, entonces, ¿me puedes preguntar si quiero ser tu novia?’ y se rió de mí, dijo que eso ya no se usaba”, recordó divertida la cantante. A petición de Zaba, Oliveros hizo su parte: “Pasaron algunos segundos de silencio y ¿Qué creen que pasó?, pues llegó la pregunta esperada y grité en el coche que “¡Sí!”. Y desde entonces, te diría que sí todos los días”, narró la OV7. Luego de la anécdota, Érika le escribió a Francisco: “Feliz aniversario de cuatro años 8 meses @francisco.oliveros.gomez”.

