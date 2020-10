Ana Bárbara se sincera sobre cómo ha vivido la pandemia: 'Mi hija Paula pasó por la COVID-19'

Una de las celebridades que ha vivido la pandemia en carne viva es Ana Bárbara, pues además de que su hija adoptiva, Paula Levy, también hija de la fallecida actriz Mariana Levy, fue diagnosticada con Covid-19, algunos familiares cercanos de la cantante pasaron por lo mismo, pero sin lograr vencer a la enfermedad. Es por eso que para la intérprete de Bandido estos meses de confinamiento han servido para reflexionar sobre el papel que juega como persona en todos los aspectos de su vida y sus fortalezas, mismas que la han llevado a atravesar por esta dura etapa con mucha entereza.

Así lo reveló Ana Bárbara durante una reciente entrevista en la que habló con toda franqueza sobre los eventos que han sucedido en su vida en los últimos meses y la forma en la que la han cambiado. “Este ha sido un año de reinvención en todos los aspectos como madre, como hija como profesional y como pareja, no ha sido nada fácil. Pero me ha gustado el reto, me ha gustado la posibilidad de ampliar mi mente y mis alcances porque ahora me doy cuenta cómo me ha preparado la vida para los momentos más fuertes”, dijo a la revista People en Español.

A pesar de que la fortaleza es una de sus características más reconocido, la intérprete reconoció que también ha tenido momentos de debilidad, a los cuales ha intentado sacarles el mayor provecho y las mejores lecciones. “No te voy a decir que siempre estoy fuerte, tengo mis momentos, pero definitivamente me quedo con lo bueno y lo positivo y la fortaleza que me ha dejado esta prueba tan grande y me sigue dejando”, agregó.

Ana Bárbara también habló de la forma en la que la pandemia ha golpeado a su familia y la forma en la que su instinto de protección la ha ayudado a afrontar estos difíciles episodios. “Mis hijos están bien. En mi familia claro que hubieron casos, mi hija Paula pasó por la COVID-19 y salió bien y hay tíos y familiares queridos que no la libraron”, reconoció la artista de 49 años. “Mi madre me decía llorando que esto ha sido muy fuerte porque gente muy cercana a ella no la libraron y eso ha sido devastador, pero hay que estar fuerte. A mí lo que me pasa es que si mi familia está en crisis, yo me fortalezco para estar para ellos como un roble. A veces me lo cobra la vida, pero aquí estoy para ellos”, expresó orgullosa.

Un sabio consejo sobre la maternidad

Sin duda alguna, Ana Bárbara ha dejado en claro en más de una ocasión, que su faceta como madre es una de sus grandes prioridades y que su corazón es tan grande, incluso para albergar el suficiente cariños para todos sus hijos, los biológicos y los que por decisión y en un actor de amor decidió adoptar como si fueran suyos. Y aunque es una mamá muy amorosa y cariñosa, en ocasiones tiene que buscar la manera de poner ciertos límites, por muy contundentes que sean sus métodos.

De hecho, hace unos meses la intérprete reflexionaba sobre este tema, luego de mantener una profunda charla con su hija adoptiva María Levy, quien la hizo reflexionar al respecto. “Hoy mi María Levy me hizo reflexionar respecto a algo que como madre me he llegado a cuestionar (por aquello de ponerles consecuencias a los chiquillos por portarse mal). Me dijo: ‘Maye (como le dice María a Ana Bárbara de cariño): poner límites y disciplinar a un niño es amarlos’”, compartió la artista de 49 años en aquella ocasión.