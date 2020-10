Lucero confiesa cómo ha sido para sus hijos crecer con papás famosos

Con 40 años de una carrera plagada de éxitos, Lucero es sin duda una de las artistas más completas de nuestro país. Triunfos en la televisión, cine, teatro y por supuesto, la música, han plagado cuatro décadas de cercanía siempre constante con su público. Es en marco de esta celebración que Lucero se ha conectado desde México con La Hora Hola de HOLA TV para platicar un poco sobre lo que está haciendo para celebrar esta fecha en un año tan complicado como el que se está viviendo a nivel mundial. Y es que sin la posibilidad de grabar en este momento, ha decidido elegir 40 canciones significativas de su carrera para festejar con su público. “Más allá de sentirme la más famosa, la más importante del mundo, me siento agradecida”, ha dicho una emocionada Lucero de lo que ha vivido en estos años. Al haber empezado tan joven en el mundo del espectáculo, la fama siempre la ha acompañado, y no solamente a ella, sino también a sus hijos, que suelen ser muy discretos y ajenos a las carreras de sus papás. “Hubo muchas cosas muy curiosas, muy chistosas, cuando eran chiquitos. Creo que empezaron a ver que todas las personas que nos rodearon eran públicas o famosas…tanta gente que venía a la casa…todos eran famosos…cuando veían a alguien que no salía en la tele, era ‘¿por qué no sale en la tele?’”, narra Lucero. Pero, qué pasa con su futuro con dos papás tan talentosos y exitosos: “Mis hijos han crecido en esto, han heredado la parte del amor por la música. La pasión por tocar instrumentos y cantar, en el caso de Lucero chica. Pero no sabemos si algún día se van a querer lanzar como artistas o trabajar en la parte de producción. Lucerito ama cantar, pero no sé qué le depare el futuro”, comienza contando Lucero. Si quieres escuchar todo lo que dijo y la posibilidad de que Lucerito Mijares la acompañe en su concierto, haz click al video.

