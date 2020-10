Romina Poza revela qué sintió con la llegada de su hermanita: 'Alegría pura'

Aquel divertido título de la película Yours, Mine and Ours bien podría aplicar a la familia de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina. Estas estrellas de telenovelas estuvieron casadas antes de ser flechadas por Cupido y tienen hijos de estos matrimonios. La actriz es madre de Romina y Sebastián Poza, fruto de su relación con Jorge Poza. Por su parte, el galán de Rubí tiene a sus gemelos José Eduardo y Roberto, a quienes tuvo mientras fue marido de Itatí Cantoral. Finalmente, luego de que se hicieran pareja, Mayrín y Santamarina se convirtieron en padres de Julia, quien es ahora la menor de la casa. ¿Pero qué significó la llegada de esta pequeña a la vida de sus hermanos? La primogénita de la intérprete ha respondido a esta pregunta y sus palabras fueron muy tiernas.

Enfocada en su ilusión de convertirse en modelo, tal como lo ha manifestado en el pasado, Romina es toda una celebridad en las redes sociales, prueba de ello es que tan sólo en Instagram acumula más de 160 mil seguidores. Como toda buena influencer, la joven de 19 años se anima de vez en cuando a responder algunas dudas de sus fans y en su más reciente interacción con ellos fue cuestionada sobre su hermana menor, quien hace apenas unos meses celebró su cumpleaños número 11. “¿Qué sentiste cuando nació la hermosa julia?”, le preguntaron. Ante esta interrogante, la hija de Mayrín respondió de una manera breve, pero no por eso menos emotiva: “Alegría pura”, escribió. Además, compartió un breve video de ambas recostadas, en el que se ve a ella abrazar cariñosamente a la pequeña, en un gesto de protección fraternal.

La relación entre estas dos hermanas no podría ser mejor, y es que ambas han tenido como ejemplo el amor incondicional de su madre, quien es su mejor amiga y consejera. Hace unos meses, Mayrín y Eduardo hicieron un Instagram Live con Jan, en el que ella fue sorprendida por los emotivos mensajes de sus hijas. “Mamita, ¿qué te digo? Muchas gracias por absolutamente todo, por existir, por ser mi mejor amiga, mi mejor aliada, por darme los mejores consejos y por guiarme por el mejor camino en este tan complicado camino, te doy las gracias por ser la mujer tan fuerte que has sido siempre, por siempre sacarnos adelante. Te amo con todo mi corazón y eso se queda corto”, le dijo. Por su parte, Julia le dijo: “Mami gracias por todo, te quiero mucho, gracias por ayudarme en todas mis operaciones, gracias por soportarme en mis momentos difíciles, te quiero muchísimo, gracias por estar conmigo. Te amo”.

Visiblemente conmovida por las palabras de sus hijas, Mayrín aseguró en aquella ocasión estar muy satisfecha con la relación con ellas y entre sí. “Siempre van a ser muy buena compañeras. Romina, por ejemplo, que ya va a cumplir 20 años, parecemos hermanas jugando, no la pasamos platicando, la primera persona a la que le mando algo para que me dé la autorización siempre es Romina. Aunque estemos lejos nos estamos escribiendo todo el tiempo (…) Julia, que ya empieza también a platicar cosas así, va a ser lo mismo, porque se convierten en tus amigas, es una cosa muy padre”, aseguró.

Romina, feliz y enamorada

El tema familiar no fue el único que se abordó en la sesión de preguntas en el Instagram de Romina, pues también fue cuestionada sobre su actual noviazgo. Ante la duda sobre el tiempo que lleva actualmente en su relación con Emilio, su galán, la joven presumió que dos años. Además, acompañó su respuesta de una foto que no dejó lugar a dudas sobre lo enamorados que están ambos tras este tiempo juntos. En la postal en blanco y negro, se ve al joven cargando a su guapa novia, mientras ambos intercambian miradas románticas. En esta dinámica con sus seguidores, se coló un comentario bromista, al parecer de alguien cercano a Romina, quien habló del nuevo look de su galán, a quien se le había visto con el pelo largo. “Qué opinas de que Emilio parece niño de 10 años con su nuevo corte”, le preguntaron, a lo que ella no tardó en salir a la defensa de su novio. “Se ve guapísimo, cállate”, respondió con buen humor.

