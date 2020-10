Tras el libro Melania and Me La revancha de Melania contra la amiga que reveló sus grabaciones Después de algunas semanas de la publicación, Melania ha respondido fuertemente a su amiga

Tuvieron que pasar semanas, pero una vez que Melania Trump estuvo completamente recuperada del Covid-19, se dispuso a dar una durísima respuesta a Stephanie Winston Wolkoff. ¿Quién es ella? La amiga que fue parte de su equipo y ante su separación se dispuso a escribir el libro Melania and Me, para después dar a conocer una serie de grabaciones en las que se escucha a la Primera Dama de Estados Unidos hablando sobre la polémica en la que se vio envuelta durante la presidencia de su marido. Si desde hace unos días se hablaba de una demanda contra Winstor Wolkoff por haber roto el acuerdo de confidencialidad que firmó en su momento, las palabras de Melania llegaron en el punto más álgido de la campaña de su marido, que enfrentará las votaciones el próximo 3 de noviembre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Barron Trump también tuvo Covid-19, pero no había sido revelado

Del traje a rayas de Melania al discreto vestido de Jill, las otras protagonistas del debate de EU

En un movimiento que nadie esperaba, por segunda vez esta semana -la primera cuando escribió sobre el Covid-19-, Melania decidió escribir su punto de vista, esta vez con el título ‘Enfócate en la próxima generación’. El texto comenzaba de forma inocua: “En el último par de semanas, he tenido el tiempo de reflexionar en muchas cosas personales para mí. Uno de los más honorables e importantes que he tomado, ha sido servirles a ustedes, la gente de Estados Unidos, como Primera Dama del país”. La esposa del mandatario explica que cuando se le preguntó en qué se quería enfocar durante su mandato, decidió trabajar para ‘proveer de herramientas a los niños’ para prepararlos para el futuro.

El texto que cambió de rumbo

Fue así como ‘casualmente’ llegó al tema que la ha envuelto en las últimas semanas: “Recientemente he encontrado que ese ha sido el caso en los grandes medios de comunicación, cubriendo las salaces acusaciones que hizo una antigua empleada que colaboraba en mi oficina. Una persona que dijo que ‘me hizo’, a pesar de que apenas y me conocía, y alguien que se aferró a mí tras la presidencia de mi esposo. Esta es una mujer que secretamente grabó nuestras llamadas en el teléfono, publicando porciones mías que estaban fuera de contexto, luego escribió un libro de chismes ociosos intentando distorsionar mi carácter. Su ‘memoria’ incluía culparme de su mala salud por un accidente que tuvo hace mucho, y por una mala cobertura noticiosa que ella trajo para sí misma y otros. Nunca pensando sobre su propia conducta deshonesta y todo en un intento de ser relevante. Este tipo de gente solo se preocupan por su propia agenda -no en ayudar a otros”.

VER GALERÍA

Ante los rumores de su mala relación, Ivanka y Melania Trump se enfrentan en un duelo de estilo

“Una vez más, los medios prefieren enfocarse en su cobertura de algo mezquino que en mi trabajo positivo. Hay muchos oportunistas allá afuera que solo se preocupan por sí mismos, y desgraciadamente, buscan auto-engrandecerse abusando conscientemente de mi buena voluntad”, dice Melania en una situación muy similar a la que explicaba en los audios de su supuesta amiga, en los que se quejaba de la cobertura de los medios.

“Cualquiera que esté enfocado en destruir las cosas por su propia ganancia, después de saber mi postura, ha perdido la visión de lo que nosotros estamos aquí para conseguir y para quién estamos aquí para servir. El promover una agenda personal que intenta difamar mi oficina y los esfuerzos de mi equipo, solo le resta a nuestro trabajo por los niños”, continúa la Primera Dama. Para finalizar, una vez más pide no enfocarse en la negatividad y agradece a quienes la han apoyado. Ésta no ha sido la única vez en la que Melania hace esta petición, anteriormente, a través de un tweet pidió lo mismo a los medios.

VER GALERÍA