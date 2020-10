¡Por fin juntas! Michelle Salas regresa a México para reencontrarse con doña Silvia Pinal

Fue en noviembre de 2019 cuando Michelle Salas compartió con sus seguidores su último encuentro con su bisabuela antes de que la contingencia por el Covid-19 impidiera que se vieran por casi un año. Tras dejar la cuarentena en Miami, ciudad donde pasó el aislamiento, la influencer comenzó a retomar su actividad profesional y incluso realizó un viaje de placer a Ibiza durante el verano pasado. Ahora que ha comenzado a viajar, la experta en moda no dudó a la hora de visitar nuestro país, donde como parte de su itinerario tenía planeado su esperado encuentro doña Silvia Pinal. Al aterrizar en la Ciudad de México, se sometió a una prueba de coronavirus para poder reunirse con la primera actriz sin ningún tipo de riesgo, documento que compartió con sus seguidores en Instagram quienes vieron su negativo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Una vez que le anunció a sus seguidores que estaba libre del virus, Michelle publicó varias historias en las que compartió algunos clips de su esperado encuentro con su bisabuela con quien tiene una conexión muy especial. “Lo que más deseaba”, escribió en un video donde aparece brindando con doña Silvia Pinal a quien vio en una comida familiar en la que también vimos a Stephanie Salas y Camila Valero, además de la mejor amiga de doña Silvia, Sonia Gascón; el empresario taurino Rafael Herrerías y Eugenio López. “Extrañaba demasiado a mi familia”, añadió Salas en otra publicación donde compartió una foto de su infancia al lado de las mujeres de su vida, su bisabuela, su abuela y su mamá.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, Michelle posó en una selfie al lado de su bisabuela de quien, ha confesado, heredó parte de su estilo: “I Love you”, escribió sobre la imagen. También compartió otra instantánea en la que aparecen todos los asistentes a esta reunión que tuvo lugar en un restaurante de la Ciudad de México. Fue en noviembre pasado cuando Michelle compartió un encuentro con doña Silvia Pinal quien es, sin duda, su razón más especial para visitar nuestro país: “Siento que la mejor parte de venir a México es ver a mi abu y siempre hago un tiempito para que comamos juntas, pero ya me tengo que regresar a trabajar. Te amo”, comentó la experta en moda durante un video en el que se ve besando en la mejilla a la primera actriz.

En aquella vista a nuestro país, Michelle reveló que, a pesar de su apretada agenda de trabajo Navidad es una fecha que siempre comparte con doña Silvia y su familia en México: “Mi familia siempre tenemos la tradición de pasarla junta, la pasamos siempre con mi bisabuela, mi abuela, con quien pueda venir, a veces es complicado juntar a todas, a lo mejor mi hermana está trabajando, a lo mejor mi mamá ese día no pudo, a lo mejor otra yo la pasé en otro lado, pero por lo general esa es la tradición, el 24 siempre juntas y en Año Nuevo cada quien se va a parrandear a su fiesta”, comentó durante su paso por la alfombra roja de la Global Gif Gala.

VER GALERÍA

Michelle Salas, siempre al pendiente de doña Silvia

En abril pasado, luego de que doña Silvia sufriera una caída por la que tuvo que ser sometida a una operación de cadera, la influencer le contó a sus seguidores un poco de los momentos de angustia que vivió al saber que sería ingresada de emergencia al hospital: “Mi abuela tuvo neumonía hace no mucho tiempo, entonces yo siempre estaba como muy nerviosa con este tema, y evidentemente el entrar a un hospital en esta circunstancia no es lo más óptimo o lo mejor. Obvio (me preocupé mucho), yo los últimos años y lo que tengo de recuerdos, siempre he sido muy cercana a ella y como que trato siempre de estarla llamando, o de estar al pendiente, entonces en el momento en el que te dicen que le pasó algo y tú estás tan lejos, es como que te da una cierta impotencia que es muy fuerte”, contó Michelle quien afortunadamente ha podido reunirse de nuevo con su bisabuela.