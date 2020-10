Siguiendo los pasos de Aislinn, Aitana Derbez ya toca el piano La pequeñita demostró ser una niña muy talentosa y con un gusto muy particular por la música

Hace unas semanas, Aislinn Derbez sorprendía a sus fans al mostrar una faceta artística poco conocida de ella, pues como nunca, se dejó ver muy inspirada, sentada frente al piano y tocándolo con mucha maestría y dejando en claro que su hermano Vadhir no es el único de la familia con aptitudes para la música, pues de hecho ya se les ha sumado una integrante de la familia, quien ha comenzado a dar muestra de que va que vuela para convertirse en toda una estrella. Se trata de la pequeña Aitana, quien al igual que su hermana mayor, ha demostrado tener habilidades con el piano y ya hasta interpreta sus primeras canciones. Así lo demostró Alessandra Rosaldo en un video que compartió en sus redes sociales, en donde orgullosa presumió el talento de su pequeña, quien sentada al piano toca el famoso tema de Los Locos Adams. Sin duda alguna, la hija menor de Eugenio Derbez va que vuela para convertirse en toda una estrella de la música, por lo que no sería extraño verla en un futuro seguirle los pasos a su mamá. Da play al video y no te pierdas este encantador momento musical.