Vadhir Derbez revela detalles de su experiencia al enfrentar el COVID-19: 'Estuvo pesadito'

Cada vez más son varios los famosos que se suman a la lista de contagios por COVID-19, y Vadhir Derbez ha sido uno de ellos. El joven, quien en días pasados dio detalles de esta situación por la que atravesó, decidió tomarse un tiempo para hablar con mayor profundidad sobre el tema, revelando incluso que la enfermedad lo afectó primero a él y después a su hermano, José Eduardo. Tan sincero como siempre al abordar aspectos de su vida personal, el actor contó que cuando todo ocurrió se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, en donde llevó a cabo su cuarentena, lo que además le permitió atender algunas de sus inquietudes musicales. Eso sí, admitió sentirse muy afortunado, pues a pesar de todo logró salir adelante, y tras varias semanas de vivir esa experiencia, ha podido retomar el ritmo y continuar con su trabajo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El hijo de Eugenio Derbez fue captado durante su vuelta a los Estados Unidos, por lo que decidió responder a los cuestionamientos de la prensa sobre cómo vivió ese periodo tras haber dado positivo a coronavirus. “La verdad es que estuvo pesadito lo de los síntomas y todo eso, pero fuera de los primeros días la verdad me fue bastante bien a comparación de mucha gente que ha sido muy lamentable…”, explicó el intérprete para las cámaras y los micrófonos del programa televisivo Suelta la Sopa, de paso por el aeropuerto de Los Ángeles procedente de la Ciudad de México, en donde estuvo promoviendo su nuevo proyecto musical. Recordemos que fue en esta reciente visita en la que él reveló los motivos de su aislamiento, pero desde entonces no había dado más información al respecto.

“En mi caso, pues tuve síntomas cuatro días, yo creo que de ahí en adelante estuvo súper relajado y nada más era seguir haciéndome los test que son bastante incómodos, hasta salir negativo, y ya de ahí en adelante todo bien…”, agregó el también cantante, asegurando que, si bien le tocó enfrentar la enfermedad en Los Ángeles, no estuvo en casa de su papá, quien reside en aquella ciudad con su familia. “Me tocó pasarla solo, aquí en mi casa y tranquilo. Soy muy solitario, estoy siempre muy tranquilo, entonces aproveché el tiempo para componer, seguir cuarenteneando como todos debemos…”, dijo Vadhir, presumiendo el cambio de look de cabello rubio que usa desde mediados de agosto.

VER GALERÍA

En contacto con José Eduardo

Durante el periodo en el que Vadhir enfrentó al COVID-19, pudo conversar con su hermano José Eduardo, quien de igual manera resultó afectado por el virus, aunque más allá de la circunstancia, los jóvenes tomaron las debidas precauciones para que su familia pudiera permanecer fuera de cualquier riesgo, algo que simplemente resultó favorable. “Estuvimos en comunicación, pero a mí me pasó primero y a él después, entonces simplemente es estar checando a la familia, como siempre, que todo el mundo esté bien y saludable. A él le pasó un poquito similar, él salió más rápido que yo, a él le duró mucho menos, lo bueno es que todos estamos bien…”, dijo el joven de lo más amable.

Por ahora, Vadhir se mantiene muy activo, enfocado en sus proyectos profesionales y poniendo al tanto a todos sus fanáticos a través de las redes sociales, espacio en el que suele compartir instantes de su vida personal y algunas frases motivadoras, mismas que dan muestra del buen estado de su buen estado de ánimo. “Que te valga lo que piense la gente. Lo único que importa es tu felicidad, ¿qué piensan?”, escribió el intérprete en Instagram recientemente, recibiendo un sinfín de mensajes con buenos deseos por parte de sus seguidores.

VER GALERÍA