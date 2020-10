¿Por qué no ha visto José Eduardo Derbez a su mamá en ocho meses? El actor reveló con toda sinceridad que los últimos meses no han sido fáciles para él

Como gran parte de la población mundial, para José Eduardo Derbez no ha sido fácil enfrentar el confinamiento debido a la pandemia que enfrenta el mundo. Y es que además de haber sido afectado directamente por el coronavirus y ser diagnosticado con Covid-19, el aislamiento social, la nueva normalidad y el estar alejado de sus seres queridos ha comenzado a pasar factura en su estado anímico, pues además, muchos de sus proyectos profesionales se vieron afectaos por la cuarentena, mientras que otros simplemente se cancelaron. Así lo ha confesado el hijo de Eugenio Derbez, quien a corazón abierto ha hablado sobre lo difícil que ha sido enfrentar estos meses y de la forma en la que ha afrontado los sentimientos que lo ha invadido a causa de esta situación.

Fue durante una reciente entrevista donde José Eduardo se ha sincerado para hablas de los duros momentos por los que ha atravesado, muchos de ellos lejos de sus seres queridos y en medio de un momento atípico para todo el mundo. “Tuve días malos de extrañar, días en los que me despertaba y me daba por llorar, por estar bajoneado y días en los que estaba bien. Eran muchos cambios, pues esto ha sido algo que no nos esperábamos, viví cambios en cuestión sentimental, de adentro, pero sólo hay que manejarlo y seguir adelante”, explicó el también comediante a la revista TVyNovelas.

Y es que sin duda, José Eduardo ha resentido en mayor medida el confinamiento, debido a que ha pasado mucho tiempo lejos de su familia, pues además todos viven en ciudades distintas, por lo que visitarse entre ellos en medio de una pandemia ha sido muy complicado. “A mi mamá no la he visto en ocho meses, la extraño muchísimo, espero ya verla pronto, a mi papá lo acabo de ver porque tuve que ir a trabajar a Estados Unidos y lo pude ver un tiempo… Siempre hemos sido una familia que nos apoyamos en todo, y siempre estamos pendientes el uno del otro”, confesó el intérprete, haciendo énfasis en que nunca había pasado tanto tiempo sin poder ver a su mamá. “Sí, es la primera vez. Nunca había pasado tanto tiempo sin verla, son ocho meses y sí se siente, pero al parecer ya estoy cerca de verla, entonces eso me tiene muy contento también”, agregó.

En la parte profesional, José Eduardo Derbez confesó estar atravesando por una buena época, pues su canal de Youtube ha tenido muy bien recibimiento por parte del público, lo que incluso lo ha llevado a ser nominado a los People Choice Awards en la categoría de Influenciador Latino, y las series en las que ha trabajado han resultado ser un éxito. Sin embargo, hubo otros proyectos que debido a la pandemia se han visto afectados, mientras que otros simplemente se cancelaron. “Ha sido un año muy raro, un año complicado. A mí, en lo personal, en cuestión de redes sociales me fue muy bien, por otro lado, mucho trabajo se vino abajo, mucho trabajo se cambió, se pospuso, se canceló… Realmente no me ha ido mal, pero para el mundo ha sido caótico, ha habido pandemia, incendios, temblores. Yo pensé que iba a ser un año increíble, pero ha sido difícil”, expresó.

Lo que más extraña de su mamá

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo mantiene una relación muy cercana, por lo que el estar alejada de ella ha sido muy difícil para el actor. Sin embargo, la familia se ha valido de la tecnología para poder comunicarse, lo que los ha ayudado sentirse cerca. “¡(Extraño) todo! Aunque realmente ayuda mucho tanta tecnología, nosotros hemos hecho muchísimas videollamadas, hemos comido juntos por computadora, hablamos muchísimo y es una forma de no extrañar tanto, pero obvio extraño mucho abrazarla, estar con ella, el contacto físico es muy importante, un abrazo y un apapacho siempre es bueno”, confesó conmovido.

