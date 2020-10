Ana Brenda Contreras revela que Jacky Bracamontes la aconsejó para su debut como conductora

El tiempo que Ana Brenda Contreras permaneció alejada de la pantalla sus fans la echaron mucho de menos, sin embargo por fin está de vuelta. La guapa actriz confesó hace poco que buscaba una nueva línea en sus proyectos: “Me cansé un poquito de que me dieran puros refritos, si te soy honesta…”, contó a finales del mes pasado en entrevista para El Break de las 7 de Univison. Si bien se manifestó abierta a la posibilidad de regresar a las telenovelas, por ahora su retorno a la televisión ha sido como host, papel en el que está debutando al frente del reality Tu cara me suena. Emocionada con este nuevo reto, Ana Brenda ha confesado que recurrió a algunas amigas con más experiencia en la conducción para que la aconsejaran. "Tengo grandes amigas que quiero y admiro y que les tengo mucho respeto", reveló en entrevista para La Hora ¡HOLA!, programa de ¡HOLA! TV. La intérprete detalló que una de esas amistades es Gloria Calzada. "Es una de mis grandes amigas, ha estado muy al pendiente", contó. Y no es la única, pues reveló que otra talentosa conductora a quien admira mucho la ha aconsejado en gala de la buena amistad que las une. "Estaba platicando también con Jacky Bracamontes que también me estaba dando muchos consejos, y les decía: ‘Por favor véanlo, y me dicen sin filtro lo que opinen’", contó Ana Brenda, dejando ver tanto su humildad como su profesionalismo y ganas de aprender en este nuevo proyecto. Haz click abajo para enterarte de todo lo que dijo Ana Brenda.

