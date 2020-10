Con un mensaje claro, Dominic West reaparece con su esposa después de haber sido visto con Lily James

Tras haber sido captado en actitud romántica al lado de Lily James -de quien se pensaba había iniciado un romance con Chris Evans-, mientras almorzaban en la terraza de un restaurante en Roma, Dominic West ha reaparecido ante los medios en compañía de su esposa Catherine FitzGerald, con quien lleva 10 años de casado, para hacer frente a las publicaciones en las que se dejaría en evidencia que entre el actor y su compañera de elenco en la miniserie The Pursuit of Love -la cual se encuentra en pleno rodaje-, existe algo más que una amistad, refrendando el amor que tiene por la madre de sus cuatro hijos y asegurando que su matrimonio no atraviesa por ninguna crisis.

El actor atendió a los medios que se encontraban a las afueras de su casa en Wiltshire, en Inglaterra, en donde apareció de la mano de su esposa, a quien incluso besó frente a las cámaras, aprovechando el momento para hablar sobre el estatus de su matrimonio y evitando tocar el tema de las fotografías con Lily James y de sus días de vacaciones a su lado en Roma. “Solo quiero decir que nuestro matrimonio es fuerte y que seguimos juntos", aseguró el protagonista de la serie The Affair, ante la mirada atenta y sonriente de FitzGerald. De hecho, tras su declaración, la pareja entregó a los medios una hoja de papel en la que estaba escrito el mismo mensaje y las firmas de ambos.

Como era de esperarse, el actor en ningún momento hizo referencia a su supuesto romance con su compañera de elenco, y se negó a contestar las preguntas de los reporteros relacionadas a este tema, enfocándose solamente en hablar de la situación de su matrimonio y el amor que tiene por su esposa. Cabe recordar, que Lily James recientemente confirmó su rompimiento con el actor de The Crown, Matt Smith, con quien llevaba cinco años de relación, la cual había terminado en diciembre del año pasado y que decidieron retomar a raíz de la pandemia. Sin embargo, las agendas de ambos les impidió poder seguir con su noviazgo, por lo que decidieron seguir por caminos separados.

Lily James y Dominic West se conocieron en 2011, cuando ambos trabajaron en la obra de teatro Othello, y se han reencontrado en las grabaciones de The Pursuit of Love, en donde ambos son los protagonistas de la historia y donde se cree que pudo haber comenzado su supuesto romance.

La historia de amor de Dominic y Catherine

El amor entre Dominic West y su esposa Catherine FitzGerald nació mucho tiempo antes de que comenzaran su relación. La pareja se conoció durante sus años de universidad y de hecho salieron por algún tiempo. Sin embargo, el destino los llevó por caminos distintos e incluso el actor mantuvo un noviazgo con Polly Astor, con quien tuvo a Martha, su hija mayor, que actualmente tiene 22 años. Finalmente, Catherine y Dominic se reencontraron y se casaron en 2010, en Irlanda. De su matrimonio han nacido cuatro hijos: Dora, de 13 años; Sean, de 12; Francis, de 11 y Christabel, de siete.

