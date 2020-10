No, no era Chris Evans, ahora Lily James ha sido vista con otro actor Los rumores resultaron no ser ciertos, pues la actriz fue vista en compañía de uno de sus compañeros de elenco en Roma

Aunque todo apuntaba a que Lily James habría iniciado una relación sentimental con Chris Evans, luego de haber sido vistos juntos disfrutando de un romántico picnic en Londres en julio pasado, al parecer todo fue parte de una confusión, pues la actriz, reconocida por películas como Mamma Mía! Here We Go Again, ha sido nuevamente captada en Roma mientras comía con otro actor, quien por cierto es 20 años mayor que ella. Las alarmas entre sus fans se han encendido con la publicación de esta información, pues a diferencia de la ocasión en la que fue vista con el intérprete de Capitán América, esta vez hay pruebas que podrían delatar que entre ella y su acompañante existe más que una simple amistad o camaradería de colegas, ¿de quién se trata?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido el medio británico Daily Mail quien ha desvelado el supuesto romance de la actriz de 31 años y su coprotagonista en la miniserie de la BBC The Pursuit of Love, Dominic West. De acuerdo con el diario, Lily y el actor de 50 años disfrutaron de un romántico almuerzo en un restaurante de Roma, lugar donde fueron captados en actitud muy cariñosa, pues según se puede apreciar en las fotografías publicadas por el medio, el actor no dejó de contemplar, besar y abrazar a la actriz, quien en todo momento se dejó consentir por su compañero de elenco.

Más tarde se les vio pasear por las calles de la ciudad italiana a bordo de un scooter, muy juntos y siempre cariñosos entre ellos. Ella vestía un hermoso vestido largo de color negro y flores rosas de MinkPink, de botonadura hacia el frente y abertura en las piernas a la altura del muslo, además de unas alpargatas beige de Yves Saint Laurent con las que complementó su look de aires veraniegos. Lily llevaba el pelo suelto y natural, así como unas gafas oscuras y una mascarilla blanca, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias al pie de la letra. Aunque ambos actores se percataron de la presencia de los fotógrafos, al parecer poco les interesó, pues ellos continuaron disfrutando de su tarde juntos por Roma.

VER GALERÍA

Por otro lado, una fuente citada por el medio inglés MailOnline, reveló que Dominic y Lily habrían pasado dos noches juntos en una suite en el Hotel De La Ville, en la que se tiene una vista panorámica y romántica de la ciudad y que se encuentra muy cerca de la Plaza de España. Cabe aclarar, que hasta el momento ninguno de los dos actores ha emitido alguna declaración relacionada con estas fotografías.

Sobre el estatus sentimental de cada uno

Lily James recientemente confirmó su ruptura con Matt Smith, con quien mantuvo una relación intermitente durante cinco años y la cual había llegado a su fin en diciembre del año pasado. Si embargo, la pareja se dio una nueva oportunidad durante la pandemia, aunque al final no funcionó y decidieron dar por terminado su noviazgo.

VER GALERÍA

Cabe destacar, que Dominic West está casado, desde 2010, con la aristócrata y paisajista Catherine FitzGerald, con quien tiene cuatro hijos: Dora, de 13 años; Sean, de 12; Francis, de 11 y Christabel, de siete. Además, es padre de una jovencita de 22 años, Martha, fruto de su relación con Polly Astor. Hasta el momento, Dominic y Catherine no han confirmado su separación, por lo que esta noticia ha tomado por sorpresa a sus seguidores.