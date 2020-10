De látex rojo, Thalía le rinde un homenaje a Britney Spears La cantante lució un atuendo muy parecido al que usó la 'Princesa del Pop' en el videoclip de 'Oops! I Did It Again

Hace 20 años, Britney Spears irrumpió en le escena musical con el videoclip de su canción Oops! I Did It Again, en donde aparecía vestida en un body de latex rojo, bailando en lo que se suponía era el suelo de Marte. A dos décadas de aquel histórico momento, la imagen de Britney convertida en una sexy marciana ha quedado grabada en la mente de muchos, tanto, que hasta el día de hoy sigue siendo una referencia para muchos artistas y cantantes, quienes no dudan en homenajear a la ‘Princesa del Pop’ haciendo sus propias versiones de los videos de la intérprete de Lucky. Tal es el caso de Thalía, quien en una de sus recientes publicaciones en Tik Tok se ha dejado ver vistiendo un conjunto de latex color rojo muy sexy, y bailando al ritmo del éxito de Britney Spears e mitado la coreografía del video, demostrando así que los íconos pop siempre van de la mano. Da play al video y mira la increíble imitación de Thalía.