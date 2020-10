Lucero recrea uno de sus icónicos personajes de novela y su novio Michel Kuri reacciona

Alejada desde hace tiempo de las telenovelas, Lucero se ha enfocado en su carrera como cantante, sin embargo ha dejado claro que guarda un especial cariño a la pantalla chica, e incluso ha dejado abierta la posibilidad de participar de nuevo en un melodrama. "Siempre he estado abierta a hacer telenovelas nuevamente porque son parte de mi carrera, he hecho telenovelas que me han llevado a muchas partes del mundo y en México han tenido primeros lugares de audiencia", comentó hace poco en su canal de YouTube. “He recibido varios proyectos, sugerencias, pero tengo que decir que no ha sido lo que a mí me gustaría. Me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que hecho antes, personajes con fuerza, encanto, inteligencia, cosas bien escritas, bien producidas, un proyecto que me enamore", agregó la actriz. Y mientras llega a sus manos el proyecto ideal, ha querido recordar de una manera muy especial a uno de sus personajes más emblemáticos: Valentina Villalba en Soy tu dueña. La actriz tomó su cuenta de TikTok, red social en la que debutó hace unos meses con videos divertidos, para compartir su revivir una de las escenas de aquella protagonista, famosa por su personalidad fría e implacable. Su perfecta recreación del diálogo dejó a más de uno bon la boca abierta, pero entre las reacciones que provocó, la que más llamó la atención fue la de su novio Michel Kuri: "Qué mello", comentó el empresario, al parecer impactado por la interpretación; haz click abajo para verla.

