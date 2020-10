Esmeralda Pimentel sobre su supuesto noviazgo con Mauricio Ochmann: 'Yo lo adoro con todo mi corazón'

El nombre de Esmeralda Pimentel ha estado ligado al de Mauricio Ochmann durante las últimas semanas, y no sólo por el éxito de su reciente película Ahí te Encargo -de la que ambos son protagonistas-, sino porque además han sido el centro de ola de rumores que apuntan a que entre ellos ha surgido algo más que una amistad y que de hecho ya han iniciado una relación amorosa. Sin embargo, ambos actores se han tomado estas especulaciones con mucha calma y no han dudado en aclarar la situación, siendo Mauricio el primero en pronunciarse al respecto, negando cualquier vínculo romántico con su hermosa compañera y refrendando el cariño que le tiene como amigo. Ahora ha sido la misma Esmeralda ha hablado de los rumores y al igual que su coprotagonista, se ha encargado de aclarar de una vez por todas la situación.

En recientes declaraciones, la actriz se refirió a los rumores que han estado circulando las últimas semanas y que la involucran sentimentalmente con Mauricio, destacando que situaciones como esta le han sucedido a lo largo de su carrera, pues siempre la relacionan con su coprotagonista en turno, por lo que no le toma mucha importancia a los rumores. “Ya estamos acostumbrados, siempre nos van a querer emparejar con el actor en turno, pero eso habla mucho de la química que se logra cuando estamos en escena”, expresó la artista de 31 años al diario El Heraldo de México.

Sin embargo, eso no significa que la increíble mancuerna que hicieron en Ahí te Encargo, película que causado revuelo entre los usuarios de Netflix, quienes la han posicionado como una de las más vistas en la plataforma, no sea real y que entre ellos no exista una linda amistad. “Yo lo adoro con todo mi corazón, soy muy afortunada de ya haber trabajado con él en dos ocasiones, lo quiero”, finalizó, refrendando el gran cariño que tiene por su colega.

¿Qué ha dicho Mauricio?

Sin duda alguna, Mauricio ha estado acostumbrado a ser relacionado con sus compañeros de trabajo, pues como bien lo señaló Emeralda Pimentel, es parte de los gajes de su oficio y algo de lo que pocas veces se salvan. Es por eso que para el guapo actor este tipo de especulaciones es mejor cortarlas de tajo y así evitar futuros malentendidos.

Fue durante una de las entrevistas que realizó como parte de la promoción de la película Ahí te Encargo, que Mauricio hizo frente a los rumores y con toda sinceridad se refirió a ellos, dejando en claro su postura al respecto, refrendando el gran cariño, respeto y admiración que tiene por su coprotagonista, con quien ha construido una relación de amistad desde hace varios años. “No, yo a Esme la quiero muchísimo, es una gran compañera, y es una actriz talentosísima”, comentó en entrevista con el programa Sale el Sol. “Ya no me extraña, siempre es con la que trabaje… ¡ah, con esa!... entonces es como, híjole, bueno, que hablen, y ahora un poco lo que está rudo y que es un poco más fuerte son las redes sociales, de alguna manera hay cosas, comentarios, que se pueden viralizar, y la gente realmente, como que se lo cree”.

