Fernanda Castillo revela que Erik Hayser es quien más cambios ha tenido debido al embarazo

Fernanda Castillo y Erik Hayser atraviesan por un momento muy especial en su relación. Y es que además de su compromiso, la pareja de actores se encuentra en plena dulce espera, algo que los tiene llenos de ilusión y muy emocionados, tanto, que incluso han querido compartir algunos detalles de esta linda etapa con sus fans, a pesar de la discreción con la que siempre se han manejado. Tal y como lo han hecho en recientes entrevistas, en done han hablado con toda sinceridad sobre lo que han sido estos primeros meses de embarazo y cómo lo han vivido, revelando en sus declaraciones que ha sido el futuro papá quien más ha resentido los cambios que suelen darse en las parejas cuando se encuentran en espera de un bebé, por lo que para la hermosa actriz ha sido un poco más tranquilo.

Fue durante una entrevista con el programa Todo para la Mujer, que conduce la periodista Maxine Woodside, que Fernanda compartió algunos detalles de sus días de dulce espera, revelando que ha sido su prometido quien más antojos ha tenido e incluso los típicos malestares que comúnmente afectan a las mamás y que en ocasiones también a los papás. “Al principio sí (sintió los malestares). Un poquito de náuseas, pero no mucho. Le han dado más antojos que los que me han dado a mí”, reveló sincera la actriz. “Él antes no era nada dulcero y ahora se ha vuelto así a partir de este proceso”, reveló.

Por otro lado, Fernanda Castillo también habló sobre lo contrastante que ha sido vivir su embarazo y compromiso en medio de una pandemia, que si bien, ha afectado a todo el mundo, también les ha servido para acercarse más como pareja y disfrutar su embarazo al cien. “Lo estoy disfrutando muchísimo a pesar de que esta pandemia ha traído mucho dolor y muchas malas circunstancias para todo el mundo”, expresó la actriz. “De alguna manera he tratado de mantenerme no solo sana físicamente, sino mentalmente y me ha ayudado a hacer una burbuja con Erik y poder estar cuidándome. Nunca me había sentido tan emocionada en este proceso. Me siento muy muy contenta”, agregó.

En ese mismo sentido, la actriz se mostró agradecida por la oportunidad de poder disfrutar de su embarazo lejos de su rutina habitual y teniendo a su prometido a su lado casi en todo momento, pues debido al confinamiento, la actividad en los foros de grabación o en las alfombras rojas ha disminuido en los últimos meses, por lo que se han permitido vivir esta etapa plenamente. “Lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de eso, al final estar aquí los dos viviendo este proceso de cerquita y muy juntos y estamos muy divertidos con ver cómo vamos cambiando y cómo nos vamos emocionando con el proceso”, agregó.

‘Somos tres’

Fue el pasado 21 de agosto, cuando Erik Hayser y Fernanda Castillo gritaron al mundo la buena nueva de su embarazo. A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la pareja -que dos meses antes había anunciado su compromiso-, compartió una tierna postal en la que aparecen los dos, dándose un amoroso abrazo y muy sonrientes, sosteniendo ella la ecografía de su bebé, confirmando así la noticia y emocionando mucho a todos sus seguidores. Por si la imagen no era lo suficientemente explícita, los futuros papás agregaron un emotivo mensaje con el que terminaron por confirmar lo que ya era evidente: “Somos tres, ¡qué felicidad tan inmensa!”, se podía leer en el perfil de ambos.

