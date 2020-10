'Y volví a la playa', Daniella Álvarez y su primer clavado en el mar tras su operación

Sin duda alguna, Daniella Álvarez se ha convertido en todo un ejemplo de superación y fortaleza, pues en medio de uno de los momentos más complicados de su vida, al tener que enfrentar la amputación de una de sus piernas, la modelo colombiana siempre mostró una actitud muy positiva, afrontando su nueva realidad con mucha entereza y con una sonrisa en el rostro que hasta el día de hoy no ha desaparecido. Y es que la también presentadora, poco a poco ha comenzado a retomar sus actividades cotidianas e incluso ya ha podido ponerse de pie por si sola y sin ayuda de nadie. Además, Daniella se ha anotado un nuevo logro a su lista, demostrando que, a pesar de su condición, sigue disfrutando de la vida con toda normalidad y haciendo las cosas que más le gustan igual que antes, pues incluso ha aprovechado su primera visita a la playa después de su operación, para nadar en el mar y volver a sentir esa sensación del agua en su cuerpo, algo que confiesa llegó a pensar que no podría hacerlo de la misma forma que antes.

A través de su perfil de Instagram, Daniella compartió una serie de publicaciones en donde se mostró de lo más feliz y emocionada de poder volver a sentir la arena de la playa en su piel y admirar al mar de frente, luego de algunos meses de pasar en casa en recuperación y rehabilitación, a la espera de este grandioso día. “¡Y volví a la playa! Gracias papa Dios por darme la oportunidad de volver a sentir la arena y el mar”, expresó la representante de Colombia en Miss Universo 2012, junto a una serie de fotografías en las que se le puede ver muy sonriente, posando con un traje de baño floreado en tonos amarillos y rosas, con el que simplemente lució hermosa.

En otra publicación, Daniella se dejó ver de lo más feliz, lanzándose al mar desde un muelle y dándose un refrescante chapuzón, muy bien acompañada de una de sus primas, quien según ha confesado la misma Álvarez, fue quien le prometió que la llevaría al mar una vez que sus médicos le dieran el permiso. Y así fue, la colombiana demostró que puede nadar sin problemas y sin ayuda de otra persona o incluso de flotadores, algo que ha emocionado no solo a Daniella, sino a sus familiares, quienes no han dejado de celebrar su nuevo logro. “Me quieren rescatar como si no pudiera nadar”, se escucha decir a la conductora en su video, luego de aventarse al agua, probando sus habilidades para la natación y demostrando que todo sigue igual.

Junto al emotivo clip que ha desatado los aplausos de sus fans y sus allegados, Daniella compartió unas inspiradoras palabras. “Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, qué linda recompensa es volver a sentir ¡el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes. Y otra vez lo compruebo: ¡nada es imposible! Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... Aquí estamos y yo demasiado feliz”, expresó de los más feliz.

A la espera de su prótesis

Hace unas semanas, Daniella Álvarez compartió un video en el que mostró sus intentos por ponerse de pie por sí sola, hasta que lo logró. En aquella ocasión, la colombiana celebró por todo lo alto este logro y se mostró feliz, pues pronto recibirá su prótesis con la que podrá recuperar su independencia y le facilitará la vida. “Difícil, pero ¡logré ponerme de pie y tomarme la foto! Que rico es poder caminar y que ustedes puedan hacerlo. ¡Pequeñas cosas que damos por hecho y que otros sueñan con poder! Esperando con ansias mi pierna”, compartió Daniella en su publicación.