Jacky Bracamontes posa con una pancita de embarazo... pero no es lo que parece

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes es una de las celebridades que más actividad tiene en sus redes sociales, medio por el cual se mantiene en constante comunicación con sus fans y en donde suele compartir los momentos más significativos e importantes de su vida profesional y familiar. Tal y como sucedió en una de sus más recientes publicaciones, en donde se ha dejado ver de lo más sonriente y feliz, posando con un nuevo look y presumiendo orgullosa ¡una pancita de embarazo!

Fue a través de su perfil de Instagram en donde la intérprete compartió la comentada postal que ha causado revuelo en la red, pues a primera vista, pareciera que Jacky estaría confirmando su quinto embarazo y la próxima llegada de su sexto hijo, pues por la descripción que ha elegido todo parece indicar que así es. “¿Qué creen?”, ha escrito la expresentadora de La Voz USA, provocando una oleada de reacciones de parte de algunos de sus fans, quienes no han dejado de preguntar si es real que volverá convertirse en madre, al lado de su esposo Martín Fuentes.

Sin embargo, en la misma publicación, aunque un poco más abajo, la actriz ha aclarado que todo se trata de una pequeña broma, al pedir a sus seguidores no quedarse con la primera impresión e invitarlos a ver todas las fotografías del pequeño álbum que compartió en Instagram. “¡No se asusten! Vean la siguiente foto”, aclaró la actriz entre emojis de risa”. Y es que en la segunda imagen, la actriz dejó al descubierto el secreto detrás de su pancita abultada, dejando en claro que no está embarazada y que todo fue producto de una ilusión óptica, lograda gracias una prótesis de utilería, en lo que parece ser parte de su caracterización para la nueva telenovela en la que participará La Suerte de Loli.

Como era de esperarse, las reacciones de sus fans no se han hecho esperar, y aunque hubo algunos que su cayeron en la broma, hubo otros que simplemente no le creyeron. Entre los comentarios destacaron los que hicieron algunos amigos famosos de Jacky como Ana Brenda Contreras, Paulina Rubio y Laura Pausini, quien confesó haber caído en la broma de la exreina de belleza.

¿Quieren otro bebé?

Sin duda alguna, Jacky y Martín, junto a sus cinco hijas, han formado una de las familias más lindas y unidas del medio del espectáculo, y aunque ya son una familia muy numerosa, algunos de sus fans les gustaría verlos con un nuevo bebé entre sus brazos. Una opción que al parecer no está abierta entre la pareja, quienes han decidido que cinco pequeñas son más que suficiente. “¿Que si quiero más niños? No…”, respondió la actriz durante una entrevista con el programa De Primera Mano en marzo de 2019. “Cada vez me llegan más historias: ‘yo me operé como mujer y de todas formas me embaracé’ y yo: ‘¡no!’ Mejor los dos y así ya reducimos el riesgo. Está platicadisisísimo. Pero sí, ya, nos quedamos con cinco niñas…”, aseguró la actriz, detallando que ambos han tomado cartas en el asunto, por lo que procurarán ser muy precavidos al respecto.

