Meghan Markle sobre el acoso en redes sociales: 'Fui la persona más trolleada del mundo'

Como personalidades mediáticas que son, Meghan Markle y el Príncipe Harry son conscientes de la gran responsabilidad que tienen entre sus manos y de los cambios que pueden hacer en la sociedad desde la importante plataforma que significa formar parte de una de las familias reales más reconocidas en el mundo. Es por eso que los Duques de Sussex han decidido participar como invitados en el podcast Teenager Therapy, en una edición dedicada al Día Mundial de la Salud Mental -que se conmemora precisamente este sábado 10 de octubre-, en la que la pareja se ha abierto de capa para hablar alrededor de este importante tema, e incluso reflexionar al respecto desde su perspectiva y experiencias propias. Un momento que ha dado pie a una de las confesiones más desgarradoras por parte de Meghan, quien no tuvo reparo en hablar sobre lo que significó para ella ser considerada como ‘la persona más trolleada del 2019’.

ver el mundo a través de las redes sociales y de la forma en la que incluso pueden a ser perjudiciales para algunas personas, en términos de la salud mental. "Hay mucha vulnerabilidad allí. Sí, es una excelente manera de conectarse, pero también termina siendo un lugar donde hay mucha desconexión”, expresó Meghan con total apertura. "Me dijeron que en 2019 fui la persona más trolleada del mundo. Ocho meses después de eso, ni siquiera era visible. Estaba de baja por maternidad con un bebé…. Pero lo que se pudo fabricar y producir, es casi insuperable. Es tan grande que ni siquiera puedes pensar en cómo se siente”, admitió Markle con toda franqueza.

Si bien, Meghan apuntó que tal vez lo que le ha tocado vivir al lado de Harry no puede compararse a las batallas que algunas personas enfrentan día a día, pues en todos los casos siempre será diferente, admite que los sentimientos son universales. "Porque no me importa si tienes 15 o 25, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso le hace a tu salud mental es tan dañino. Parte del trabajo que hacemos, poder hablar con la gente, sigue siendo una experiencia humana y eso es universal. Todos sabemos lo que se siente cuando nuestros sentimientos son heridos y necesitamos a alguien con quien hablar”, agregó la Duquesa de Sussex.

Hablan sobre su propia salud mental

Los anfitriones de Teenager Therapy, Gael, Kayla y Thomas, fueron directos con los Duques de Sussex y sin más rodeos les lanzaron una interesante pregunta: “¿Estando en el centro de atención, cómo concentran en su bienestar?”, una pregunta a la que el Príncipe Harry respondió con toda sinceridad. “Es diferente para todos, estoy seguro, pero es demasiado, hay días buenos y días malos, pero poner tu propio cuidado como una prioridad es extremadamente importante. La vulnerabilidad no es debilidad, mostrar vulnerabilidad ante el mundo de hoy es una fortaleza”, expresó.

Harry destacó lo importante que ha sido para esta nueva generación poner sobre la mesa los temas que realmente los preocupa y tratarlos con la seriedad y responsabilidad con la que necesitan ser vistos y tratados, sin tabúes ni medias tintas, elogiando la labor de proyectos como Teenager Therapy. “Lo que he escuchado y visto en su generación es que tener esa habilidad de contar sus experiencias no solo les ayuda a ustedes, también a miles, incluso millones a hablar sobre ello, mientras más hablemos sobre eso, más normal se vuelve, es normal, no es una señal de debilidad”, expresó.

