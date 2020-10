Nina Rubín comparte detalles de sus primeras escenas en su nueva telenovela

Nina Rubín, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, no podría estar más feliz y emocionada por el momento tan importante por el que atraviesa. Y es que la jovencita se encuentra disfrutando de su debut en las telenovelas con su participación en Te Acuerdas de Mí, en donde ha tenido la oportunidad de compartir créditos con grandes figuras del género como Rebecca Jones y Gabriel Soto. Ilusionada, Nina ha comenzado con sus primeras grabaciones, y aunque su debut se vio retrasado debido que se tuvo que mantener en estricto confinamiento tras el positivo por Covid-19 de su mamá, la jovencita ya se encuentra en los foros de grabación disfrutando de esta importante etapa en su vida profesional.

A través de su perfil de Instagram, Nina compartió algunas fotografías de sus primeros días en locación. En las imágenes se le puede ver ya caracterizada, luciendo hermosa con un look muy colegial, y acompañada de algunos de sus compañeros actores con los que ha compartido escena, como Pedro Sicard y Alessio Valentini. “Filmando Te Acuerdas de Mí con Pedro”, escribió la jovencita en una de las imágenes que ha compartido en Instagram Stories. “Preparándonos para la siguiente escena”, compartió en otras de las imágenes en las que posa muy sonriente desde el camerino, acompañada de su estilista.

Además de que en las fotos es evidente que la pequeña está feliz y radiante por esta nueva aventura que acaba de emprender, algo que ha llamado la atención de sus fans es el gran parecido que Nina tiene con su famosa mamá, pues sin duda en las imágenes que ha compartido y en las que aparece caracterizada, nos remontan a los primeros años de Andrea Legarreta en la televisión y a sus primeras participaciones en una telenovela, tal y como los seguidores de Nina han hecho notar en algunas otras fotografías que la joven artista suele compartir en su perfil.

El primer beso de Nina

Sin duda alguna, este proyecto no solo tiene muy emocionada a Nina, también a su mamá, Andrea Legarreta, quien no cabe de orgullo por el debut de su pequeñita. Sin embargo, esta telenovela no solo marca el inicio de la carrera de Nina en la televisión, pues también traerá consigo un momento significativo para la jovencita, según ha revelado la misma presentadora de Hoy y que la tiene muy conmovida y emocionada. “Nina no ha tenido novio nunca, la otra vez llegó y me decía ‘mamá, aquí dice beso’, y entonces Mía le decía ‘¡tu primer beso va a ser actuado!’…”, comentó entre risas Andrea durante una charla que sostuvo con su hija y Carmen Armedariz, la productora de Te Acuerdas de Mí.

Al respecto, la jocen actriz también se ha pronunciado, revelando algunos de los secretos de su personaje y de lo que ocurrirá en la trama con él y las escenas que compartirá con Alessio Valentín, el actor que dará vida a su novio en la ficción. “Yo nunca he tenido novio, cuando leí el libreto y vi las escenas dije ‘qué bonita historia’, porque es una historia muy bonita. ‘Faby y Edy’, que son mi personaje y el de Alessio, son muy diferentes pero conectan, entonces hay una conexión muy bonita como algo que te puedes relacionar…”, dijo.

