Lina, la hija de Lili Estefan, rompe el silencio y habla del divorcio de sus padres: 'Estaba en negación' La joven, de 18 años de edad, reveló que antes de la separación ella ya había notado que algo no iba bien en el matrimonio

En el estreno de Red Table Talk: The Estefans no sólo se confesó Lili Estefan al dar por primera vez detalles de su separación con Lorenzo Luaces con quien sostuvo una relación amorosa por más de 28 años, en esta emisión transmitida por Facebook, Lina Luaces, la hija de la presentadora de El Gordo y la Flaca, también rompió su silencio. Aunque la joven de 18 años atravesó el doloroso proceso de separación alejada de los reflectores, su testimonio fue muy conmovedor pues reveló una situación desconocidas por su propia madre, a quien le reveló que ella ya había notado que algo con su papá no marchaba bien. Aunque la joven prefirió guardar silencio, al final, confirmó sus sospechas, una infidelidad fue la causa del divorcio de sus papás.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Convertida en una guapa jovencita Lina, quien ha comenzado sus pininos en el modelaje, se sinceró y reconoció que tiempo antes de que la noticia del paparazzi saliera a la luz, había ocurrido un incidente con su papá, en una ocasión que Estefan se encontraba de viaje y ella estaba bajo el cuidado de Luaces: “Quería saber en dónde encontrarlo porque me iba a quedar sola en casa y así me sentiría segura”, después de llamarlo varias veces, él contestó y se escuchaba música de fondo, aunque su papá regresó de inmediato a casa, no lo hizo en la mejor actitud: “Por eso es que odio estar aquí”, le dijo Lorenzo a Lina quien de inmediato comenzó a sospechar.

VER GALERÍA

Aunque la joven no lo quiso compartir con su mamá, sí se lo contó a una de sus confidentes: “Escribí a una de mis mejores amigas y le dije, 'yo creo que está pasando algo con mi padre. Creo que está viéndose con alguien más'”, meses más tarde, la joven confirmó sus sospechas con el escándalo mediático que se provocó con el divorcio de sus papás. Lina recordó que se enteró de la infidelidad de sus padres gracias a mensajes que sus amigos le enviaron; sin embargo, llegó a la reunión familia aparentando que no sabía nada. Aquel día, Lili habló con Lorenzo enfrente de sus dos hijos quienes escucharon como su mamá le dijo que le había roto el corazón; tras aquella conversación, Luaces se fue de la casa y la relación con los chicos, de la noche a la mañana, fue muy distante.

El proceso tras la separación

Aunque Lili Estefan hizo todo lo humanamente posible para que sus hijos nos sufrieran con su divorcio, de manera inevitable, tanto Lina como Lorenzo, se vieron afectados. Por su parte, la joven comenzó a mostrar falta de interés en prácticamente todo: “Levantarme por mañana de la cama era dificilísimo”, pronto, la apatía comenzó a aparecer en las actividades que más disfrutaba: “Mis notas empezaron a bajar. Renuncié a las clases de baile con excusas. No hablaba de nada y mis amigos se daban cuenta. Recuerdo un día que vi mi reporte de asistencias y tenía 40 faltas en la escuela (…) Creo que estaba en negación. Mis relaciones empezaron a verse afectadas”, comentó.

VER GALERÍA

Si bien la separación de sus papás fue muy dolorosa, Lina se sobrepuso y aunque estaba muy acostumbrada a él, reconoce que su nueva actitud como papá no ha hecho que lo deje de querer y reveló que le encantaría que fuera testigo de sus momentos importantes: “Al final es mi padre y siempre lo voy a amar (...) Me encantaría verlo en mi graduación, en mis cumpleaños”, explicó Lina quien confió en que, en un futuro, su relación con su padre sea tan cercana como cuando vivían en familia.