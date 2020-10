La emocionante reacción de Gianluca Vacchi al sentir las pataditas de su bebé

Parece que fue ayer cuando Gianluca Vacchi y su novia Sharon Fonseca anunciaron emocionados que se convertirían en padres. El tiempo ha pasado volando y hoy la modelo venezolana se encuentra en la recta final de su embarazo y más que lista para recibir a su nena. El detalle sobre el sexo del bebé en camino se reveló el pasado mes de julio y como era de esperarse, fue de forma espectacular. A medida que se acerca el gran día, el empresario y su guapa novia se dejan ver más ilusionados por recibir a su hija, y no pierden la oportunidad de compartir con sus seguidores cada detalle de este importante momento. Además, con este importante paso en su relación, ambos se han dejado ver cada vez más enamorados. "A veces me pierdo al ver tu perfección y la forma en que tus ojos reflejan tu belleza interior. Te amo cada día más mi reina, eres mi vida", escribió el italiano hace poco. Por su parte, la futura mamá tomó su cuenta de Instagram recientemente para compartir la reacción de Gianluca al sentir las pataditas de su hija desde su pancita. El también DJ se encontraba en una llamada telefónica, sosteniendo el celular con una mano y con la otra acariando cariñosamente el baby bump de Sharon, cuando de repente fue sorprendido por el moviemiento de su hija. "Me quedé bloqueado porque estoy sintiendo cómo se mueve mi hija, y es impresionante…", contó Vacchi a su interlocutor, apenas conteniendo la emoción por ese especial momento; haz click abajo para verlo todo.

