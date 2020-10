EXCLUSIVA Chiara Ferragni nos cuenta cómo cambió su vida este año y lo que viene con su segundo bebé

Con 20 millones de followers solamente en su cuenta de Instagram -para que lo pongas en proporción, el doble de la población total en Suecia-, Chiara Ferragni es sin duda, la influencer más exitosa del mundo. Comenzó con su proyecto The Blonde Salad hace once años y desde entonces, ha logrado llevar su éxito en redes sociales a un negocio propio, formando una marca que hoy es por demás exitosa -aunque ella misma nos confiesa que nunca imaginó a dónde llegaría- y ha protagonizado un documental basado en su vida. En definitiva, Chiara está en un gran momento, completamente enamorada de Fedez, justamente a unas semanas de haber anunciado su segundo embarazo. Es en medio de esta enorme alegría que la italiana se ha convertido en la imagen de la 35° edición del Fashion Fest, el esperadísimo evento de Liverpool que se ha convertido en la plataforma de moda más importante en nuestro país y en la que cada temporada la empresa mexicana presenta sus propuestas de estilo para los meses venideros. Debido a la pandemia fue imposible que Chiara viniera a la Ciudad de México, lugar que visitó hace unos meses para trabajar en la campaña de Liverpool, pero, en HOLA.com hemos tenido la oportunidad de conversar con Chiara desde Milán para saber más sobre esta participación y el cómo ha cambiado su vida en los últimos meses.

La entrevista

Estos últimos meses han sido muy diferentes a lo que se había vivido en los últimos años, ¿cómo has adaptado toda tu rutina, tu trabajo, tus proyectos a esta nueva normalidad?

Estamos tratando de hacer todavía muchos proyectos internacionales, pero toda la creación y el proceso creativo es muy local. Así que todos los sets, toda la consultoría y todo debe hacerse en Milán ahora, ya que no podemos viajar más. Supongo que así es como ha cambiado pero, por lo menos es un buen momento por el embarazo, porque la última vez que estuve embarazada tuve que viajar tanto por trabajo, así que está bien, va a estar bien también así.

Has venido a México un par de veces, la última vez para trabajar con Liverpool y te quería preguntar, ¿qué te gusta de nuestra ciudad? ¿cómo son tus fans mexicanos?

Amo a mis fans mexicanos, los encuentro en cualquier lugar al que voy, no solamente en México, son como los italianos, están en todos lados. A donde quiera que viajo encuentro algunos fans y usualmente les pregunto de dónde son y muchos de ellos son de México. Esta última vez no salí mucho porque estuvimos en sesiones casi todo el tiempo, solo fuimos a un restaurante que fue muy lindo, pero la otra vez que tuve días libres fui a la casa y al museo de Frida Kahlo, estuve alrededor de la ciudad, vi el centro, hice un tour en helicóptero alrededor de la Ciudad de México. La otra vez que estuve ahí tuve una mayor oportunidad de visitar la ciudad y en verdad, me encantó.

¿Cómo fue trabajar con una empresa mexicana como Liverpool?

Fue increíble, la gente mexicana y la gente italiana son muy parecidas, nos entendemos muy bien y todo mundo muy amistoso y profesional, así que estuvo muy bien.

Hablando de estas similitudes entre México e Italia, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva como italiana después de estos meses difíciles desde la pandemia? Porque te vimos tan involucrada con todo, creando iniciativas y trabajando con tu país, vimos a una Chiara más italiana que nunca.

Gracias, en estos tiempos difíciles todos nos sentimos más patrióticos de alguna manera, y todos queríamos ayudar tanto como fuera posible, sobre todo con nuestros co-ciudadanos y gente que es de nuestro mismo país, porque todos estamos en peligro, todos estamos en una crisis económica, así que creo que es importante ayudarnos los unos a los otros lo más que podamos. Para mí se trató de ayudar a los italianos, ayudar a Milán, así que lo intenté lo mejor que pude, y salió muy bien. Así que estoy muy contenta con lo que hicimos.

Tratamos de crear mucha consciencia al inicio, y después intentamos de hacer cosas que ayudaran a la comunidad. Reunimos dinero para la unidad de cuidados intensivos en el hospital en Milán y luego intentamos acompañar a nuestros seguidores durante la cuarentena. Estoy muy contenta con lo que hicimos.

Te quiero preguntar algo que es muy interesante para nosotros. Tienes 20 millones de seguidores, ahora, eso es el doble de la población en Suecia. ¿Cómo decides lo que vas a publicar? ¿Cómo decides lo que es atractivo y lo que no?

Es instintivo. Para mí, todo se trata de publicar lo que a mí me da algún tipo de emoción. La mayor parte del tiempo son emociones y sentimientos buenos, a veces también son malos, pero siento que también se lo tengo que compartir a mis seguidores para mantenerme fiel a mí misma y fiel a la persona que soy. No lo pienso mucho, cada vez que pienso debo publicar esto o debo de poner esto en mis historias o debo hacer un reel o un tiktok, dijo ok, solo lo hago, no pienso mucho en eso porque pienso que debemos usar el instinto en eso. Porque en las redes sociales no se debe pensar mucho.

Ahora que mencionas Tiktok, llevas diez años, empezaste hace 10 años. Muchas cosas han cambiado en literalmente, una década. ¿Cómo te adaptas? ¿Crees que es el mismo negocio? ¿Todo ha cambiado?

Definitivamente, mucho ha cambiado en los 10-11 años desde que empecé. Pienso que ha cambiado para mejor, todo es más democrático y ahora tienes mucho más visibilidad ahora que la que tenías antes. Si tienes algo muy importante qué decir o algo que es muy único, puedes volverte global muy rápido, y viral muy rápido a la vez. Pienso que si ahora tienes un mensaje específico o algo que en verdad resalte y quieras compartir con el mundo, es un buen momento para compartirlo. Porque tanta gente se preocupa por lo mismo y ahora es tan fácil compartir un tipo de mensaje con el mundo y con el mundo de las redes sociales.

¿Te imaginaste que este proyecto iba a crecer del modo en que creció?

No, honestamente, nunca me podría haber imaginado haciendo el 1% de lo que hago ahora. Es impresionante lo que ha pasado en estos años. Es una locura.

Si pudieras dar un consejo a las niñas que quieren hacer lo que tú haces, porque algunas veces a lo lejos, piensan, es muy fácil voy a publicar y voy a tener seguidores. Pero es un trabajo verdadero y hay que poner esfuerzo en él.

Lo primero es tener algo particular, porque no todo mundo toma el tiempo o la energía para convertirse global o súper seguido por mucha gente. Así que pienso que debes tener ese je ne sais quoi, ese algo que te haga especial de una forma que importe. Y luego debes creer en ti mismo, tener una voz en particular, tener una forma creativa de hacer las cosas, supongo, y solo ser muy empático con la gente, debes de ser tan personal como puedas ser para ser para atraer a la gente que es similar a ti y quiere saber más de ti y tu vida. Creo que es una mezcla de cosas distintas, no solo una.

Quiero saber, tienes tu marca, tienes tu documental, acabas de participar en una canción. ¿Qué sigue? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué viene?

Solo amo lo que estoy haciendo, amo hacer más y más de lo que hago todos los días. Tengo buenos proyectos en camino, tengo buenas colaboraciones en Chiara Ferragni, para la marca, que van a salir en los próximos meses y el próximo año, y ojalá que la marca crezca más y más, y se haga más global que nunca, y luego tengo proyectos diferentes en los que nunca había trabajado antes. Son muy secretos todavía, así que no puedo revelar nada. Pero van a ser muy geniales, pienso, así que estoy muy feliz de hacer algo totalmente nuevo.

Con un nuevo bebé, ¿crees que tu dinámica va a cambiar ahora que vas a ser mamá de dos? ¿Cómo crees que va a funcionar?

Va a ser un poco más difícil hacerlo todo y balancear la vida de familia y la vida de negocios, especialmente teniendo 2 niños, que tienen diferentes necesidades, diferentes edades. Al principio, algunas cosas que no voy a poder hacer con Leo con el bebé más pequeño. Pienso que no va a ser un cambio tan loco como con el primer bebé, porque eso cambia todo de verdad, así que no sé, pero espero que sea un poco menos loco, pero ya veremos. Pero estoy lista, tengo a mi familia ayudándome, a una niñera, y voy a tomar un poco de tiempo libre, por supuesto, cuando lo necesite así que haré lo mejor que pueda para balancear todo.

