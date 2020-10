La única vez en la que Galilea Montijo pensó en parar en su carrera

Con más de 20 años de carrera en la televisión, Galilea Montijo es uno de los rostros favoritos del público, gracias a su simpatía y personalidad únicos. En este tiempo la conductora ha vivido de todo, desde las más divertidas experiencias, hasta situaciones menos gratas, pues al ser una figura pública ha estado expuestas a críticas y rumores. No obstante, la estrella de Hoy se confiesa feliz y satisfecha con su trabajo, sin embargo, en un reciente encuentro con medios, reconoció que hace tiempo, luego del nacimiento de su hijo Mateo, atravesó por un momento complicado derivado de la depresión post parto, el cual la llevó a considerar “parar”.

Galilea lleva varios años al frente del matutino de Televisa, trabajo al cual le ha sumado proyectos temporales como las conducciones de los reality show de talento Pequeños Gigantes. Con todo este trabajo, la presentadora no puede estar más que agradecida, tal y como lo reconoció hace poco en un encuentro con la prensa. “Yo creo que nunca les he dicho que no a mis jefes... Porque aparte yo amo mi trabajo, gracias a Dios casi en 25 años que tengo en esto nunca he parado”, comentó la conductora de Hoy en declaraciones retomadas por De Primera Mano. “Sólo paré un año, cuando me fui a vivir a Italia...Fue el único año que yo creo que pensé que no servía para esto, pensé que me iba a regresar a Guadalajara, pero era cuando estaba comenzando”, recordó.

Ya formaba parte del talento de Hoy cuando en 2012 debutó en la maternidad con el nacimiento de su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina. No obstante, luego de la llegada de su pequeño, atravesó por un momento complicado en el que se planteó la posibilidad de bajar el ritmo de trabajo, pues se dio cuenta que sus responsabilidades la estaban rebasando. “Hubo un tiempo que estaba en Hoy, tenía a Mateo recién nacido y tenía la serie de Carmen Armendáriz de Cásate conmigo (mi amor), y tenía dos cosas, entonces como que se me juntó la depresión post parto, la chamba, fue un tiempo que yo quería parar, les dije: 'Papá, algo me está pasando'”, recordó. Sin embargo, hoy tiene claro que esos sentimientos fueron consecuencia de la depresión post parto. “Pero es normal, ahora ya lo veo normal, que era parte de mi proceso este de que tenía depresión post parto”, comentó.

El ejercicio la ayudado a combatir la angustia en tiempos de pandemia

Galilea descartó que, debido a la complicada situación que se vive por el Covid en el mundo, haya padecido algún tipo de depresión nuevamente, pero admitió que sí ha sentido angustia. “Depresión no, angustia sí, al principio yo creo que, como todos…”. Además contó que ante esta situación buscó que su madre se cuidara al máximo. “Pobrecita lleva sin salir seis meses porque es diabética, fuma mucho, tiene algo de sobrepeso, entonces le dije: 'Mamá, te quedas, no sales'”, reveló.

“Y me dio sobre todo angustia, del niño que no vaya a la escuela: ‘Yo no lo voy a mandar, aunque me digan que lo mande’. Porque no sabíamos cómo a reaccionar está pandemia, como íbamos a reaccionar nosotros o como te va a pegar, porque todos estamos expuestos, al salir de tu casa tú ya estás expuesto...”, explicó. Sin embargo, Galilea encontró una buena forma de lidiar con estos sentimientos. “Entonces me puse a hacer ejercicio y me ayudó mucho el ejercicio al estrés, y yo te lo recomiendo mucho, estás en casa sufriendo, ponte a hacer ejercicio porque de verdad a mí me ha ayudado mucho”, recomendó la conductora, quien en redes sociales ha mostrado los resultados que esas sesiones en su cuerpo.

