Paulina Rubio habla por primera vez de su polémico concierto: 'Fue desastroso, pero aprendí de ello'

Hace unas semanas, Paulina Rubio estuvo en medio de la polémica, luego de que durante un concierto virtual y acústico que presentó desde su casa, los fans de la artista notaran que no la estaba pasando muy bien, pues incluso llegó a olvidar las letras de algunas de sus canciones. Desde entonces, ‘La Chica Dorada’ comenzó a ser muy discreta en sus redes sociales y aunque hizo pequeñísimas declaraciones sobre su polémico concierto, es hasta ahora que la intérprete de Ni Una Sola Palabra, como pocas veces suele hacerlo, ha abierto su corazón para hablar de aquel momento y de la situación en la que se vio inmersa luego de que comenzó a ser blanco de fuertes críticas e incluso algunas burlas.

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió un video en el que aparece sentada en un sillón, desde la comodidad de su hogar y acompañada de uno de sus perritos. En el clip, la cantante habló con toda sinceridad sobre la polémica que se generó debido a su comportamiento durante el mencionado concierto, asumiendo la responsabilidad por sus errores y admitiendo haber aprendido una gran lección de todo esto. “Me tomé este tiempo para reflexionar, para hacer mi mejor versión… primero por mis hijos, después por mí, por mi familia y por la gente que me quiere, me siento muy querida por ustedes”, expresó la actriz a sus fans. “Soy responsable porque sé que soy una imagen, sé que soy una persona que pone el ejemplo, pero también soy humano y meto la pata, y la riego y de verdad aprendo de mis errores. Lo que empezó como un concierto en vivo, para hacer una iniciativa y poner mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida… Sí, fue desastroso, pero aprendí de ello”, expresó con toda apertura.

La cantante dejó en claro que con su mensaje no busca defenderse de todo lo que se le ha acusado tras su complicado recital; sin embargo quiso hacerse responsable de sus actos y refrendar a sus fans el cariño que les tiene. “Mucho de lo que se ha dicho de mi es mentira, pero yo no estoy aquí para justificarme, ni para pedir perdón. Estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos estén grandes y puedan ver esto, sepan de dónde vengo y sepan que tengan muy claras mis prioridades, y mis prioridades son: mi hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho”, expresó visiblemente conmovida.

Paulina acompañó su video con unas emotivas palabras, en las que habló de cómo el bullying y los señalamientos de los que ha sido blanco sí impactaron en su vida, pero tambíen mostrándose como una mujer fuerte que supo vencer la adversidad. “Una mujer como tú. Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mí me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva”, expresó, ganándose el apoyo de sus fieles seguidores, quienes le han hecho saber que no está sola.

Un mensaje para sus fans

En su video, Paulina se mostró preocupada por la situación de emergencia por la que atraviesa el mundo actualmente, enviando un fuerte mensaje de unidad a sus fans y a todos los que la siguen, mostrandose realmente conmovida por estar alejada de los escenarios y de sus fans, haciéndoles saber lo mucho que los extraña. “Espero que estén bien, tranquilos, tengan paciencia, estamos en esto juntos…”, expresó. La cantante prosiguió haciendo referencia al momento tan complicado que enfrentamos como humanidad al no poder realizar ciertas actividades que antes de todo esto eran tan cotidianas, como abrazar, besar, visitar a tus seres queridos o asistir a un concierto. “Quién iba a decir que íbamos a vivir sin abrazos, sin vernos. Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans… los extraño, los extraño en verdad”, expresó la intérprete entre lágrimas.

