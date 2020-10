Irina Baeva revela la razón por la que Gabriel Soto no la acompañó en su viaje a Nueva York

Hace una semanas, Irina Baeva llegó a Nueva York con la maleta llena de ilusiones y con toda la actitud, lista para empezar una nueva aventura. Y aunque en los últimos meses se había vuelto inseparable de su novio Gabriel Soto, en esta ocasión tuvo que viajar sola y enfrentar esta travesía lejos de él, pues debido a los compromisos laborales del actor, no pudo acompañar a su guapa novia. Sin embargo, la idea original de este viaje, el cual ha hecho la actriz de origen ruso con la finalidad de estudiar inglés y actuación, era hacerlo en pareja, pero debido a la pandemia sus planes tuvieron que ser pospuestos y modificados, por lo que Gabriel no pudo acompañarla.

Así lo reveló la misma Irina durante una entrevista con el programa La Hora ¡HOLA! de HOLA TV, en donde explicó cómo fue que la pandemia y las restricciones que se impusieron en gran parte del mundo afectó sus planes iniciales. “Originalmente este viaje lo íbamos a hacer Gabriel y yo juntos, íbamos a venir juntos y nos íbamos a quedar como mes y medio juntos, pues disfrutando Nueva York, el mismo plan, estudiando inglés, estudiando actuación, a lo mejor tomar un curso de negocios, estábamos como platicando varias cosas que se podían hacer aquí. Finalmente empieza la pandemia y valió todo el plan”, dijo la actriz con una sonrisa en el rostro y feliz por la etapa que atraviesa.

Sin embargo, la actriz de telenovelas como Soltero y con Hijas no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de retomar su sueño, aunque esto significara hacerlo por su cuenta y separada de su guapo novio. “Estábamos en la casa de Gabriel, incluso estaba mi familia, todavía estábamos en la casa de él en Acapulco, y como que no me dejaba esa idea de dar vueltas en la cabeza, y dije: ‘bueno, en la primera oportunidad que tenga, la verdad sí me encantaría que se diera (el viaje)’, porque finalmente la cosas muchas veces no se dan y hay que hacer que sucedan”, dijo emocionada.

Afortunadamente, la tecnología ha jugado a su favor, y les ha permitido mantenerse cercanos y en constante comunicación, por lo que no han sentido mucho la distancia. “La tecnología ayuda mucho, porque te ayuda a mantener esa cercanía, yo estoy super acostumbrada a eso, porque mi familia vive muy lejos… Te ayuda a estar cerca de esas personas que queremos y que a lo mejor no están con nosotros en esos momentos”, comentó, revelando que comparte con Gabriel cada detalle de su viaje y que él también le ha mostrado lo que sucede en sus grabaciones de la nueva telenovela que protagoniza.

¿Hay boda en camino?

Ante los detalles amorosos que se han dedicado Gabriel e Irina a través de sus redes sociales, han comenzado a surgir algunos rumores sobre que la pareja podría estar a unos pasos del altar. Sin embargo, parece que para ver a esta famosos llegar al altar, sus fans todavía tendrán que esperar, pues la misma Irina se ha encargado de desmentir todos los rumores. “¡En exclusiva! Anuncio en Hoy que aún no hay fecha de boda…”, dijo la estrella a las cámaras del programa Hoy regalando una gran sonrisa a la cámara, para después ahondar en sus palabras. “No sé, es lo mismo, para todo hay momentos y si en algún momento de la vida se da, padrísimo, y voy a ser la más feliz, más adelante que la vida me sorprenda. La verdad es que estamos muy contentos…”, explicó, poniendo fin a todas las especulaciones de muy buen humor.