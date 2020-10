Adrián Uribe revela la verdadera razón por la que no quiso estar en '¿Quién es la máscara?'

El año pasado el público disfrutó por varias semanas de ¿Quién es la máscara?, un reality show que contó con un elenco lleno de talento e incluyó el sentido del humor de Adrián Uribe, quien fungió como juez-investigador. La emisión de Televisa, que en su primera temporada tuvo como ganador a Vadhir Derbez, está por arrancar su segunda entrega, sin embargo, no contará con la participación del simpático comediante. A unos días de haberse comprometido con su novia Thuany Martins y con una bebé en camino, Adrián explicó los motivos por los cuales decidió no ser parte del programa.

Hace unas semanas se dio a conocer que dos colaboradores de la televisora de San Ángel habían dado positivo a Covid-19 y más tarde se reveló que se trataba de Omar Chaparro y Consuelo Duval, quienes justamente son parte del talento de ¿Quién es la máscara?. Adrián fue cuestionado recientemente sobre la situación de sus colegas, quienes afortunadamente ya se encuentran recuperados. “Pues obviamente horrible, se siente feo porque pude yo haber estado ahí, pero primero que nada por ellos, por su salud, porque estuvieran bien”, comentó el actor en entrevista virtual para Despierta América, antes de explicar que fue precisamente para evitar ese tipo de riesgos que decidió no participar en el reality. “Justamente por eso tomé la decisión de no estar, precisamente para dedicarme al cien por ciento al embarazo de mi mujer y acompañarla hasta que nazca”, contó.

El comediante explicó que él y su prometida han extremado precauciones ante la pandemia, y más ante el embarazo de Thuany. “No estamos saliendo, yo desde marzo no salgo a un restaurante, no salgo a lugares públicos, de repente hemos ido al super con todos los cuidados, pero tratamos de estar como lo más guardados posible”, aseguró. Tal como lo ha señalado, desde hace tiempo las publicaciones de ambos en redes sociales los muestran en casa, a excepción de las ocasiones que se han dado alguna escapada a la playa, eso sí, en sitios nada concurridos.

Su futuro como esposo y papá de una nena

La semana pasada Adrián compartió un emocionante video del momento en el que le pidió matrimonio a la modelo brasileña, quien totalmente enamorada, no pudo negarse a la petición. El actor ya había contado que, aunque no han fijado una fecha para la boda, sí tienen claro que es gustaría que se realizara a mediados del año próximo, eso sí, a expensas de cómo siga la situación con el Covid. Cuestionado respecto al tipo de enlace que le gustaría celebrar, el comediante descartó la posibilidad de que sea religioso. “Yo ya me casé por la iglesia entonces yo ya no me podría volver a casar, pero, quien sabe, estamos todavía en eso”, dijo en la entrevista para el programa de Univision, dejando abierta la posibilidad de realizar algún otro tipo de ceremonia espiritual.

Respecto a la llegada de su nena, Adrián comentó que es inminente. “Pues ya, una semana, semana y media, ahora sí que todo depende del de allá arriba y de ella, cuando ella quiera nacer”, comentó. Tras 17 años de haber debutado en la paternidad con el nacimiento de su hijo Gael, el actor se convertirá nuevamente en papá, y no podría estar más emocionado, aunque confesó que tiene que refrescar cómo se hacen algunas tareas de este papel. “Ya hasta se me olvidó cómo era eso de cambiar pañales”, bromeó. El comediante está pleno en este momento de su vida y no pudo más que agradecer por lo que está viviendo ahora luego de la difícil situación de salud que atravesó hace dos años. “Agradecido, afortunado, me siento pleno, me siento feliz la verdad, porque no todas las personas tenemos la dicha de tener una segunda oportunidad de vida”, expresó.

