Grettell Valdez le da el último adiós a su padre: 'Todos lo querían'

Grettell Valdez y su familia atraviesan por un duro momento debido al fallecimiento de don Guillermo Smythe, tío de la actriz, quien había pasado la última semana hospitalizado, debatiéndose entre la vida y la muerte. Lamentablemente, el actor fue declarado con muerte cerebral, según informó la misma Grettell en sus redes sociales, para finalmente fallecer la tarde del viernes pasado. Con profundo dolor, la artista de 42 años dedicó en su perfil de Instagram un emotivo mensaje de despedida a quien fuera su figura paterna y su motivación, lamentando su partida y agradeciendo por todo lo que en vida hizo por ella. Además, este fin de semana, se realizaron los funerales de don Guillermo en la ciudad de Querétaro, hasta donde Grettell se trasladó en compañía de su hijo Santino, y así poder estar presente en los distintos homenajes que se organizaron en honor del fallecido actor y poder darle el último adiós a su padre.

Con una misa de cuerpo presente y vestidos de blanco, fue como la actriz y su familia se despidieron del intérprete, quien en vida fue muy querido por la actriz y su hermana Shantal, pues a pesar de que el actor era su tío, las crió como si fueran sus hijas. En el funeral también estuvo presente el hijo de Grettell, quien no dudó en acercarse al féretro y acompañar a su mamá en la guardia de honor que ella y sus familiares formaron, según pudo constatar el programa Ventaneando, medio que estuvo presente en el funeral de don Guillermo. Al finalizar la misa, el actor fue despedido entre aplausos y globos blancos que fueron soltados a las afueras del recinto religioso, un momento por demás emotivo que hizo a la actriz romper en llanto.

Luego del homenaje religioso, Grettell se retiró del lugar y a pesar del amargo momento por el que atraviesa, se dio el tiempo para atender a los medios presentes, dando una pequeña declaración en la que recalcó el gran cariño que le tenía a Smythe y la forma en la que fue querido por las personas que lo conocieron. "¿Viste cuánto amor? Todo el mundo lo quería... Gracias", dijo la actriz de telenovelas como Lo Que la Vida me Robó a las cámaras de Ventaneando, con una discreta sonrisa en los labios y visiblemente conmovida por el duelo por el que atraviesa.

'Me vas a hacer mucha falta'

Fue el pasado sábado 3 de octubre, cuando la actriz recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su padre. En esa ocasión, la actriz compartió una fotografía en la que aparece al lado de don Guillermo, posando los dos muy felices. Junto a la postal, la actriz dedicó un desgarrador mensaje en el que habló de lo importante que fue para ella tenerlo como figura paterna y la forma en la que influyó a la hora de escoger su profesión. "Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme. Gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor, crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy. Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo. Te amo, me vas a hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver”, escribió la artista en Instagram, agradeciendo las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido en medio de este doloroso momento. “Agradezco Infinitamente sus muestras de amor incondicional para mí y mi familia, no saben que lindo se siente leerlos dando puro amor en este momento tan duro. ¡Los amo!”, finalizó.

