El romántico mensaje de Gianluca Vacchi para Sharon Fonseca: ‘Me pierdo mirando tu perfección’

Una de las parejas del momento, es sin duda la que han formado Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quienes a través de sus redes sociales suelen compartir algunos detalles de su relación, desde los momentos más hilarantes, hasta los más tiernos, sobre todo en estos momentos que se encuentran a punto de recibir a su primera hija. Sin embargo, los futuros papás no temen mostrarse de lo más románticos ante los ojos de sus fans, dedicándose las palabras más lindas y los detalles más especiales. Justo como sucedió este fin de semana, cuando el excéntrico millonario dedicó un amoroso mensaje a la hermosa venezolana, con el que ha puesto a suspirar no solo a su novia, sino también a todos sus seguidores.

A través de Instagram Stories, Gianluca compartió una fotografía en la que aparece Sharon muy guapa, posando muy seria, mirando fijamente a la cámara y luciendo un look muy natural. Sobre la imagen, el italiano escribió las palabras con las que ha emocionado a la mujer que lo convertirá en papá por primera vez, refrendando el gran amor que tiene por ella, así como sus cualidades, físicas y personales. "A veces me pierdo al ver tu perfección y la forma en que tus ojos reflejan tu belleza interior", se puede leer en las primeras líneas del mensaje de Vacchi, para después cerrar con una romántica declaración de amor que el magnate escribió en español. "Te amo cada día más mi reina, eres mi vida", finalizó el futuro papá completamente enamorado.

Emocionada ante el gesto de su guapo novio, Sharon no dudó en replicar la publicación de Gianluca en sus propias redes sociales, presumiendo el romance que existe entre ellos y agradeciendo las palabras del millonario, correspondiendo con un sincero "Te amo", el cual acompañó de un emoji de corazones con el que demostró lo enamorada que se encuentra del papá de su hija.

Desde que hicieron público su noviazgo, Gianluca y Sharon no han dejado de compartir con sus fans el romance en el que se encuentran inmersos, pues no hay día en el que la pareja se dedique lindas palabras en sus redes sociales, demostrando que su amor se fortalece con el pasar de los días, que incluso pareciera que se encuentran en una eterna luna de miel. Además, los futuros papás ya no pueden esperar a tener a su bebita en brazos y cuentan los días que faltan para poder mirar por primera vez a los ojos al fruto de su amor que está por llegar.

Bebé en camino

Sin duda alguna, la dulce espera de Sharon Fonseca ha estado plagada de momentos muy especiales, los cuales ha compartido al lado de Gianluca Vacchi, quien se ha encargado de consentir a su novia en todo momento, llenándola de cariños, besos y abrazos, los cuales siempre son correspondidos por la venezolana. A punto de finalizar su embarazo y con la cigüeña tocando a su puerta, la modelo ha reflexionado sobre lo que han significado estos últimos ocho meses y sobre cómo vive sus últimos días de embarazo. "¡Ocho meses de este bello viaje! Siento como si alguien me presionó el botón de 'pare' últimamente y me tiene en modo de caracol, pero estoy escuchando a mi cuerpo y tomando todo paso a paso...", compartió la actriz en una reciente publicación que hizo en sus redes sociales, en donde además se dejó ver de lo más elegante, luciendo un hremoso vestido color negro y presumiendo orgullosa su baby bump.

