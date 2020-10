Evaluna Montaner y Camilo Echeverry separados por primera vez desde su boda

Muchas cosas han cambiado desde que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se dieron el "sí, acepto" en una idílica boda celebrada en febrero de este año, justo unas semanas de que las restricciones por la pandemia del coronavirus se impusieran en todo el mundo, obligándolos a embarcarse en una romántica luna de miel que se ha extendido por algunos meses. Durante ese tiempo, la pareja compartió a través de sus redes sociales detalles de su vida como esposos, en donde sus fans han podido ser testigos de los gestos más románticos de la pareja e incluso han celebrado por todo lo alto que por fin han encontrado su nidito de amor, en donde comenzarán a escribir su propia historia familiar. Sin embargo, también ha llegado el momento de que ambos artistas retomen sus vidas profesionales, las cuales habían dejado en pausa a causa de la pandemia, por lo que incluso se han tenido que separar por primera vez desde el día de su boda, un suceso que parece les ha costado un poco, pero al que sin duda lograrán adaptarse con el tiempo, pues debido a sus profesiones será común que en el futuro tengan que pasar algunas temporadas separados.

A través de sus perfil de Instagram, Camilo compartió una serie de fotografías en las que se le puede observar muy sonriente, presumiendo su look y la joyería que lleva puesta. Según ha revelado el artista, las fotos se las ha tomado su esposa, quien no ha dejado de jugarle bromas con tal de que en sus postales aparezca con una enorme sonrisa, pues al parecer el momento de la despedida ha sido muy emotivo, tanto que en las fotos es evidente que el cantante derramó una que otra lagrimita. Junto a las imágenes, el colombiano escribió un mensaje en el que hizo saber a sus fans que estaba a punto de embarcarse en un viaje, esta vez sin la compañía de la hija del cantante Ricardo Montaner. "@evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma para que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... ¡te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao", escribió el intérprete de Vida de Rico, quien en sus stories hizo saber a sus fans que viajaría a la Ciudad de México, lugar en donde ya ha pasado la noche.

Por su lado, Evaluna compartió un video en Instagram Stories, en el que se le puede ver muy seria, vistiendo una sudadera color gris y mirando fijamente a la cámara, visiblemente nostálgica. "Primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos", escribió la actriz sobre su video, dejando en claro que no está muy contenta por separarse de su esposo, sobre todo después de haber pasado gran parte de este año juntos y sin ninguna otra distracción, disfrutando de sus primeros meses de matrimonio en cuarentena y sin nada que les impidiera separarse.

Una segunda boda

A unos meses de su romántica boda, Camilo y Evaluna volvieron a darse el "Sí, acepto" e incluso se volvieron a entregar sus anillos de boda, en un acto simbólico y especial, que sirvió para refrendar el amor que se tienen el uno al otro y para que ante la ley fueran reconocidos como marido y mujer, pues se habían olvidado de ese pequeño detalle, según reveló el cantante durante un concierto virtual que ofreció en el jardín de sus casa, como parte de las celebraciones por sus seis nominaciones al Latin Grammy. "Resulta que el otro día nos dimos cuenta de que no estábamos casados ante la ley, ¿cómo la ven? Solamente ante los ojos de Dios, que es lo que importa. No sabíamos que no estábamos casados ante los ojos de la ley…”, explicó el intérprete durante una breve charla que mantuvo con sus fans y a la que se sumó Evaluna.

Camilo ahondó más en el tema, revelando que algunas de las personas más allegadas a ellos fueron parte de este íntimo momento. “Ezequiel y Marcela vinieron, hicieron un círculo súper bonito, oraron sobre nosotros… nos quitamos los anillos y los volvimos a poner…”, dijo el cantante visiblemente emocionado, provocando los comentarios de su esposa, quien conmovida expresó: “O sea, nos casamos…”. Finalmente, el cantante remató con una pequeña broma que les arrancó las carcajadas a ambos. “Ahora sí eres mi esposa ante los ojos de la ley, ahora sí podemos tener hijos…”.

