El hijo de William Levy habría sido operado de emergencia tras un accidente

Este fin de semana habría sido un tanto angustioso para William Levy y su familia, pues diversos reportes periodísticos han señalado que su hijo Christopher habría sufrido un accidente que habría derivado en una operación. El actor de origen cubano y su pareja y madre del chico, Elizabeth Gutiérrez no han confirmado hasta ahora la información, por lo que este percance hasta ahora ha quedado como un mero reporte de prensa, mientras algunos fans han manifestado en redes sociales su preocupación y mejores deseos para el primogénito del galán. Apenas hace poco más de un mes, toda la familia se unió en una inolvidable fiesta con la que celebraron el cumpleaños número 40 del intérprete, quien se encuentra en un grato momento profesional con su próximo regreso a las telenovelas.

Desde anoche y las primeras horas de este lunes, algunos medios empezaron a difundir información sobre el supuesto accidente que habría sufrido el jovencito de 14 años. El programa El Gordo y la Flaca reveló en su cuenta de Instagram que Christopher habría sufrido un percance al volcarse en un carrito de golf, motivo por el cual tuvo que ser trasladado al hospital y ser intervenido quirúrgicamente. En las redes del show de Univision se deseó pronta recuperación al hijo de Levy, sin embargo no se brindaron más detalles sobre el tipo de lesión que habría sufrido ni si se encontraba junto al actor al momento del incidente.

Medios como People en Español retomaron además los reportes del periodista Orlando Segura, quien precisó a través de sus redes sociales que el accidente habría ocurrido en un campo de golf en Weston, Florida, y que ante la urgencia habría sido trasladado en helicóptero al hospital. Según detalló el ex colaborador de Hoy, el chico habría sido operado exitosamente y ya se encuentra en proceso de recuperación. El jovencito, de quien es sabido es un talentoso jugador de beisbol, tampoco ha revelado ningún detalle de lo sucedido en sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Si bien hasta ahora no hay nada confirmado, no sería extraño que en caso de ser ciertos los reportes, la familia esté enfocada en la recuperación del joven, acompañándolo en cada momento de esta difícil situación.

Aunque William Levy gusta compartir de vez en cuando fotos y videos junto a sus hijos, ha sido claro al señalar que no le interesa hacer del total dominio público su vida familiar. Hace un par de años expresó un contundente mensaje al respecto, luego de que fuera cuestionado sobre la forma en que había felicitado a la madre de sus hijos. “Mi intención era compartir una foto con nuestros seguidores. Nuestra vida no es un reality show”, escribió entonces en Instagram en respuesta al comentario de un internauta.

El amor padre e hjo

Ajeno a las opiniones de los críticos, William no ha perdido la oportunidad de expresar el gran amor que siente por sus hijos, quienes son su mayor fuente de orgullo. El pasado mes de marzo, durante el cumpleaños número 14 de su primogénito, tomó sus redes sociales para dedicarle unas lindas palabras a Christopher. “Feliz cumpleaños a mi campeón. ¡¡¡Estoy tan orgulloso de ti!!! No hay nada mejor que sentarme en las gradas y verte hacer lo que amas. Te amo papi”, escribió el actor en su Instagram al compartir una linda foto en la que se le ve abrazando a su hijo, al parecer en una cancha de beisbol. Por su parte, el jovencito no ha dejado pasar la ocasión de expresar su cariño a su famoso padre, y en cada cumpleaños le dedica los más emotivos mensajes. “Solo quiero tomarme un momento para decirle feliz cumpleaños al mejor papá del mundo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por ayudarme a mejorar y ayudarme a estar más cerca de lograr lo que amo hacer para vivir. Muchas gracias papá, te amo, espero que hayas tenido el mejor día. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Feliz cumpleaños y muchos más, ¡te amo!”, escribió el año pasado Christopher, quien a decir de muchos, es una copia idéntica de su apuesto padre.

