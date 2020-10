Con nuevas imágenes Los románticos mensajes de Michelle y Barack Obama en su aniversario de bodas La pareja cumplió 28 años de casada y no dejó pasar la ocasión de intercambiar dedicatorias

En medio de un ambiente de tensiones y dificultades en Estados Unidos, en vísperas de las elecciones presidenciales más frontales de los últimos tiempos, Barack Obama decidió hacer una pausa en la publicación de mensajes con fines políticos para desear un muy feliz aniversario a su esposa Michelle. La pareja ha celebrado 28 años de casada y en un año completamente diferente, se han dedicado emotivas palabras, dejando claro que su amor es a prueba de todo. A pesar de encontrarse muy lejos de su función como la pareja presidencial que tuvieron durante dos mandatos, los Obama siguen más activos que nunca a través de distintas iniciativas y proyectos. Estos últimos meses se ha podido ver más de su hogar, gracias a las interacciones que han tenido desde la casa en Washington D.C. que están compartiendo en este momento con sus hijas, quienes volvieron de la universidad para pasar la cuarentena con ellos.

Con una imagen en la que se les ve de lo más cómplices durante un acto público hace algunos años, el expresidente escribió: “Incluso con todo lo que está pasando, quise tomar un momento para desear un feliz aniversario al amor de mi vida. Cada día con Michelle me hace un mejor esposo, mejor padre, y un mejor ser humano. Este año, aunque apreciamos los buenos deseos, lo que en verdad nos encantaría es que llegues a cada una de las personas en tu vida que puedan votar…Feliz aniversario, Miche. Te amo”. El político aprovechó este especial mensaje, en el que descubrió un apodo no conocido de su mujer, para impulsar a la gente a votar, algo que se ha convertido su misión en las últimas semanas.

Michelle siguió sus pasos, aprovechando esta especial fecha para hacer llegar su mensaje. Ella lo hizo con una fotografía que no habíamos visto de la pareja, al parecer, tomada en un restaurante durante una cita. “28 años con éste. Te amo Barack, por su sonrisa, su carácter y su compasión. Estoy tan agradecida de tener como pareja a través de todo lo que la vida nos lanza. Este año, tenemos una petición para ti, elige a una persona en tu vida que pueda no votar y asegúrate de que lo haga. ¡Cuéntanos de eso en los comentarios! Ese es el mejor tipo de mensaje de aniversario. Te amo, Barack”.

Casi tres décadas juntos

A pesar de que en todo momento se les ha visto muy enamorados, Michelle ha dejado claro que el amor es un trabajo constante y en sus propias palabras que ‘no hay matrimonio perfecto’. En su libro, Becoming, Michelle narró las dificultades que enfrentaron desde que comenzaron su relación, cuando se conocieron trabajando en la misma firma legal en donde ella era jefa del político. Los baches llegaron incluso al momento de su boda, cuando Michelle vivió un momento agridulce ante la falta de su padre en el gran día. ‘Sí, fue un día difícil…Mi papá no estaba para llevarme al altar. Acababa de morir. Fue agridulce y me estaba casando con el hombre al que amaba, conocen a ese tipo Barack Obama, pero papá había muerto”, dijo una franca Michelle en una de las presentaciones de su libro.

Como en la mayoría de los hogares, los problemas no han faltado, pero la pareja ha decidido formar un equipo en el que el amor y la complicidad son ingredientes que nunca faltan. No es raro leer un piropo o una broma entre ellos, mostrándose tan o más enamorados que cuando comenzaron su relación. Ya lo decía Barack en su mensaje de aniversario del año pasado: “Como decían los Beatles: Se está poniendo mejor todo el tiempo”.

