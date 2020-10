¿Qué ha dicho Mauricio Ochmann acerca de lo que Eugenio Derbez comentó sobre su separación con Aislinn? El actor no perdió la oportunidad de refrendar el gran cariño que tiene por la madre de su pequeña Kailani

Aunque Eugenio Derbez es un hombre que siempre se ha mantenido al margen de las decisiones de sus hijos, recientemente sorprendió al hacer unas declaraciones respecto a la relación de su hija Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, dejando al descubierto que la decisión de separarse no la tomaron en conjunto y que fue precisamente el actor quien dio el primer paso. "Ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo, ‘ok, la respeto’ y ha trabajado mucho en ella...”, comentó el también comediante en entrevista con el programa Suelta la Sopa. Si bien, estas declaraciones han generado revuelo entre los fans de la famosa familia, Mauricio ha tomado el asunto con mucha tranquilidad e incluso ya se ha pronunciado al respecto.

Durante una reciente entrevista virtual, el padre de la primera nieta de Eugenio fue cuestionado sobre las polémicas declaraciones de su exsuegro, asegurando que hasta el momento tenía el conocimiento de lo que había dicho, al tiempo que reiteraba que su relación con Aislinn está en excelentes términos y que mantienen una excelente comunicación. "Las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman, yo la verdad es que con Ais hablo todos los días, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna y estamos en contacto todos los días, entonces todo bien, todo caminando", expresó el actor con mucha serenidad al programa Despierta América, refrendando una vez más el cariño que tiene por la mamá de su pequeña hija Kailani y desechando las especulaciones y rumores en torno al tema de una vez por todas.

Las declaraciones de Eugenio Derbez cobran un poco de sentido si recordamos que el pasado mes de junio se dio a conocer, a través del programa Suelta la Sopa, que Mauricio y Aislinn ya habían comenzado el trámite de su divorcio y que de hecho había sido el actor el que lo habría solicitado a una corte de Los Ángeles, alegando "diferencias irreconciliables". Cabe destacar, que los documentos presentados por el programa de Telemundo tenían fecha del 10 de diembre de 2019, por lo que se asume que la separación de la pareja se dio meses antes de hacerla pública, en marzo de este año. “Sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo”, se podía leer en el comunicado que compartieron en aquel entonces anunciando su separación y que hoy ha cobrado relevancia con las recientes declaraciones de Eugenio Derbez.

A pesar de esto, y tal y como lo mencionaron el día que confirmaron su separación, Mauricio y Aislinn han logrado construir una sólida relación de amistad, basada en el cariño mutuo y en el amor que ambos tienen por su pequeña hija, de apenas dos añitos. De hecho, tras su separación, se han dejado ver juntos y compartiendo algunos momentos importantes en compañía de Kailani, demostrando que entre ellos no existe más que un cariño sincero y una sana convivencia, siempre teniendo como su prioridad a su pequeña hija.

La reflexión de Eugenio sobre la separación de su hija

Durante la charla que Eugenio mantuvo con el programa en el que hizo las declaraciones que hoy lo tienen en el centro de atención, el actor expresó su sentir respecto a la separación de Aislinn y Mauricio, algo por lo que incluso se siente responsable de alguna manera, reconociendo que los problemas de la expareja pudieron haber comenzado durante el viaje que realizaron a Marruecos en familia para grabar el reality que estrenaron el año pasado. “Lo hemos platicado (Aislinn y yo)y justo fue un tema que tocamos el otro día le dije, a mi hija: ‘¿tú crees qué, si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?’ y me dijo, ‘fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo que sí nos hubiéramos acabado separados, tarde que temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante’. Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con este viaje, pero a final de cuentas, creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizá, sucedió en uno”, explicó.

