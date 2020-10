Galilea Montijo e Inés Gómez Mont se reencuentran tras la cuarentena: 'Ya los extrañábamos'

Luego de meses de estar separadas y de no poderse ver debido a la pandemia del coronavirus, Galilea Montijo e Inés Gómez Mont han tenido un emotivo encuentro que no han dudado en compartir en sus respectivas redes sociales. Y es que parte del tiempo que estuvieron en cuarentena estricta, cada una se volcó en el cuidado de su familia, acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero manteniendo siempre comunicación constante. Sin embargo, el distanciamiento forzado que tuvieron debido a esta situación fue muy notorio, al punto de que se comenzó a especular sobre una supuesta pelea entre ellas, algo que en su momento no tardaron en aclarar, reiterando el amor que se tienen y asegurando que su relación se encontraba en buenos términos. Tal y como lo han demostrado este fin de semana, cuando por fin se han vuelto a ver luego de varios meses de convivir solo por redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Galilea e Inés presumieron algunas fotografías de su reencuentro, del cual fue protagonista la pequeña María, la menor de los hijos de Gómez Mont, quien además es ahijada de la presentadora de Hoy. Fue justo Galilea la primera en revelar que se encontraba compartiendo un lindo momento al lado de su comadre, cuando publicó una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más cariñosa con su ahijada, en medio de un momento de besos y abrazos. "Ya te extrañaba Maria. ¿Lo ven?, somos igualitas, una para la otra. Ya los extrañaba @inesgomezmont", escribió la guapa tapatía junto a las tiernas postales que compartió. Más tarde, la conductora compartió nuevas imágenes de su encuentro, en las que aparece nuevamente acompañada de la pequeñita y de Inés. "Mi comadre chula, ya los extrañabamos", reiteró en esta nueva publicación.

Por su parte, Inés también compartió algunas imágenes de su emocionante encuentro con Galilea, en donde ambas se dejaron de lo más divertidas y sonrientes, haciendo poses muy divertidas, demostrando la gran complicidad que existe entre ambas. Aunque no especificaron el lugar en el que se dio el encuentro, Gómez Mont reveló que fue la presentadora de Pequeños Gigantes y su familia quienes los sorprendieron con su visita. "Cuando tus compadres te caen de sorpresa y te alegran el día. ¡Ya los extrañábamos muchísimo! Los amamos e@galileamontijo @reinaiglesias #Mateo", escribió la conductora en su perfil de Instagram junto a las divertidas fotografías.

VER GALERÍA

Los fans de ambas presentadoras no han dudado en reaccionar a este encuentro e incluso han celebrado que ambas comadres pudieron reunirse luego de meses de no verse, descartando cualquier tipo de distanciamiento entre ellas y refrendando el gran cariño que ha surgido entre ellas a lo largo de estos años. Entre las reacciones de sus seguidores, destacaron las de algunas de sus amistades famosas como Matha Debayle, Jacky Bracamontes, Alessandra Rosaldo y algunos de los compañeros de Galilea Montijo en Hoy.

Abordan la polémica con humor

Inés Gómez y Galilea Montijo han demostrado ser muy unidas a lo largo de su amistad, es por eso que para muchos fue extraño verlas distanciadas durante la pandemia, pues era común verlas compartiendo algunos fines de semana juntas y publicando sus aventuras a través de sus redes sociales. Esta situación provocó que ambas se vieran inmersas en un mar de rumores que apuntaban a que su amistad había terminado. Sinceras y transparentes como suelen ser, ambas conductoras no dudaron en zanjar la polémica de una vez por todas y terminar con las especulaciones en torno a su relación. A través de sus redes sociales, ambas se pronunciaron al respecto, tomándose la situación con humor.

VER GALERÍA

A través de sus cuentas de Instagram ambas compartieron algunas capturas de una conversación que tuvieron a través de Whatsapp, en la que hicieron referencia a la polémica en la que se habían visto envueltas. "Se ve que no tienen contenido por la pandemia y a inventar”, escribió Galilea Montijo, quien continuó dando a conocer que a la distancia se han mantenido muy comunicadas, no sólo por su amistad, también por la que tienen sus hijos: “Mañana nos vemos en el FaceTime de los niños y sus juegos. Los amo”. Por su parte, Inés aseguró que este rumor sí que le sacó varias carcajadas: “Me reí mucho con esta novela”, para luego quedar para su próxima videollamada: “Sí comadre nos marcamos, pero en la tarde para que terminemos las clases, urge que terminen”. Por último, la tapatía le expresó sus ganas de volverla a ver en persona: “Ya me urge viajar para verte y pues, agüitas de Jamaica. Te amo”, finalizó