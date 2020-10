Dulce María explica por qué no será parte del reencuentro de RBD: 'No puedo comprometerme al 100' Además de la cantante, el actor Alfonso Herrera tampoco participará en este evento

A 12 años de su última presentación, los integrantes de RBD se encuentran listos para volver a los escenarios y complacer a todos sus fans con un concierto virtual que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre. Sin embargo, el reencuentro solo se dará entre Anahí, Maite Perroni, Christopher Von Ukerman y Christian Chávez, y sin la presencia de Alfonso Herrera y Dulce María, quien se encuentra a la mitad de su primer embarazo y ha querido explicar la razón de su ausencia en este esperado reencuentro.

A través de un live que realizó a través de su perfil de Instagram, Dulce María expresó su alegría por el reencuentro del grupo que le dio fama internacional y que surgió a raíz de la telenovela Rebelde. Sin embargo, lamentó el no poder ser parte de este gran evento debido a que se encuentra a la mitad de su dulce espera. “En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100%, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, que bueno... hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir ‘bueno, ok’", contó a sus de 7 millones de seguidores.

Por otro lado, la cantante también comentó que a lo largo de 30 años ha priorizado su carrera, por lo que en esta ocasión se encuentra volcada completamente en su familia y en la tierna etapa que atravieza. "Ahorita estoy formando una familia, estoy viviendo una etapa muy especial que no puedo posponer ni puedo adelantar, y es la que estoy viviendo ahorita, y ese ser depende completamente de mí, de mi estabilidad y de mi salud”, expresó. "Realmente hay que seguir cuidándonos. Conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo, y claro que le pido muchísimo a Dios que todo salga bien, pero realmente es eso, mi cabeza está en lograr dormir bien, lograr comer bien, tratar de estar lo mejor posible y lo más sana posible, física y mentalmente para que mi bebé crezca sana”, añadió.

Dulce María también expresó su felicidad por este reencuentro, revelando que en un principio sí tenía contemplado participar en el reecnuentro y que era un sueño de los seis integrantes el poder reunirse y regresar a los escenarios. Sin embargo, entiende que siempre es difícil empatar las agendas profesionales y familiares de cada. "Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos. Pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto. Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”, agregó.

¿Cuándo nacerá su bebé?

En la misma charla, la intérprete también habló sobre su dulce espera e incluso reveló la posible fecha en la que podría llegar a nacer su pequeñita, la cual podría coincidir con la fecha del concierto virtual que ofrecerán sus compañeros en el mes de diciembre, otra de las razones por las que decidió no formar parte de este reencuentro. “Lo que me dicen es que puede nacer entre diciembre y enero. No se sabe, se dice que son nueve meses pero en realidad nacen desde la semana 37 hasta la 42, entonces es todo un tema”, expresó la intérprete.

