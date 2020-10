Tras su accidente, Buddy Valastro ya practica sus habilidades con la mano izquierda

Buddy Valastro no está dispuesto a darse por vencido y todo parece indicar que el famoso pastelero de Cake Boss ya se prepara para su regreso triunfal, luego del aparatoso accidente que sufrió en su residencia de Nueva Jersey, mientras intentaba reparar una máquina de boliche, en la que su mano derecha quedó prensada, por lo que incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Pese al pronóstico reservado de parte de sus médicos, pues el daño que sufrió su mano fue importante, todo parece indicar que para el famoso repostero no todo está perdido y aunque hace unos días se llegó a plantear su retiro, lo cierto es que la actitud positiva con la que ha enfrentado este duro momento lo ha llevado a intentar nuevas formas de continuar haciendo lo que más ama hacer.

Ya lo decía su esposa en una reciente entrevista, Buddy Valastro es una persona perseverante, por lo que no le importaría que su mano derecha no estuviera al 100, pues era cuestión de tiempo para que se pusiera a practicar con la mano izquierda. Y así ha sido: el protagonista de Cake Boss parece estar listo para retomar su carrera y seguir sorprendiendo al mundo y a sus clientes más exigentes con sus increíbles creaciones. A través de su perfil de Instagram, Buddy compartió una serie de fotografías en las que se ha dejado ver en medio de su recuperación en casa y decorando algunos pasteles en compañía de tres de sus cuatro hijos, Buddy Jr., Sofia y Marco, ante la mirada atenta de su esposa Lisa, quien sorprendida observa como su marido no se ha dado por vencido.

“¡El tiempo en familia es el mejor momento! Haciéndolo todo de nuevo, ahora con la mano izquierda”, fue el mensaje con el que Valastro acompañó su álbum fotográfico, acompañando sus palabras con algunos hashtags que hacen referencia a su recuperación y su nueva habilidad con la mano izquierda, algo de lo que sus fans están seguros logrará dominar con el tiempo y a base de práctica y perseverancia, algo que no es ajeno a Buddy.

Por otro lado, en Instagram Stories, el repostero compartió un video del momento en el que se ve cómo intenta decorar un pastel, haciendo algunas grecas y adornos sencillos en una tarta con la mano izquierda, ante la mirada de su hija y su esposa, quienes lo animan a seguir intentándolo. “No está mal”, dice su hija, quien emocionada observa como su padre está dispuesto a retomar su vida como pastelero.

El apoyo de su familia, su más grande motor

A lo largo de estas dos semanas, la familia de Buddy Valastro se ha convertido en su gran fortaleza y apoyo, algo que el mismo pastelero ha reconocido en sus redes sociales, donde les ha dedicado unas lindas palabras de agradecimiento. “Bendecido de tener a mi hermosa familia a mi lado y agradecido por todo el amor y apoyo de mi familia en las redes sociales. ¡Mi corazón está lleno! Gracias por su oraciones y buenos deseos”, escribió Valastro en Instagram junto a una fotografía en la que aparece recostado en un sillón, con la mano enyesada y rodeado de todo su clan.

Por otro lado, su esposa, Lisa Valastro, se ha encargado de motivar a la estrella de televisión, mostrándole su apoyo y haciendo énfasis en la actitud positiva con la que Buddy siempre ha enfrentado la adversidad. “Horneará nuevamente, incluso si tiene que usar su mano izquierda. Créeme”, comentó Lisa en una reciente entrevista con People, reconociendo la personalidad de su marido, quien a pesar de las dificultades de los últimos días, se ha mostrado con muy bien ánimo.