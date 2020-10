A punto de convertirse en mamá, Sharon Fonseca, la novia de Gianluca Vacchi, presume su avanzado embarazo

La cuenta regresiva ha comenzado para Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quiénes con mucha ilusión han comenzado a prepararse para darle la bienvenida a su primera hija, que podría nacer en cuestión de días. Tal y como lo han hecho desde que hicieron público su embarazo en mayo de este año y pleno día de las madres, la pareja se ha dedicado a registrar en sus redes sociales los últimos momentos de su dulce espera, mostrándonos su lado más divertido y una actualización -casi día a día-, del crecimiento de su bebé, a través de la pancita de la venezolana. Y este fin de semana no ha sido la excepción, pues la futura mamá se ha dejado ver con un crecido baby bump que ha dejado en evidencia que su embarazo está prácticamente en término.

A través de Instagram Stories, la hermosa modelo compartió una linda postal en la que aparece posando de perfil y con su vientre al descubierto, presumiendo orgullosa sus curvas premamá y dejando en claro que su bebita -de la que aún no han revelado el nombre-, en cuestión de nada estará entre sus brazos. En la imagen, Sharon acaricia tiernamente su pancita, mientras sonriente mira a la cámara frente a un espejo, siendo ella la autora de una de las últimas fotografías en la que la podemos ver lucir su embarazo a pleno.

Por su lado, Gianluca se ha dedicado a compartir los momentos más divertidos al lado de la madre de su primera hija, dejándose ver de lo más emocionado por la próxima llegada de su bebé, celebrando con originales bailes y originales maneras de hacer reír a sus seguidores. A pesar de su avanzado estado de embarazo, todo parece indicar que Sharon lo está disfrutando muchísimo, pues se ha dejado ver de lo más contenta siguiendo con mucho ritmo las coreografías de su excéntrico novio y participar en los hilarantes videos que suele compartir el italiano en sus redes.

¿Cuándo llegará la bebé?

Si bien, Sharon y Gianluca no han mencionado la fecha aproximada para la llegada de su bebé, todo parece indicar que la pequeñita podría tardar un poquito más en llegar, pues según ha dejado entrever la modelo, el alumbramiento podría darse entre octubre y principios de noviembre. “Me emociona que ya llego octubre, a pesar de que siempre busco el calorcito del verano, estoy enamorada de los colores y los neutrales de otoño, además ya estamos más cerca de conocer a nuestra bebé, que piensan ustedes que ¿será una niña de octubre o de noviembre?”, escribió Fonseca junto a una fotografía en la que se dejó ver con un look muy casual y otoñal, comenzando un acalorado debate entre sus fans, quienes en su mayoría han apostado por que su bebé llegará en este mes.

Y las predicciones de sus seguidores coinciden con lo que le han dicho sus doctores, pues aunque hace unos días le aseguraron que le faltaban unas cuantas semanas, también prevén que la pequeñita los sorprenda y se adelante. “Hacer diligencias se siente como un maratón ahora. Aún así camino lento como un caracol, literal. Aún nos quedan varias semanas, pero el doctor nos dice que piensa llegará antes de lo previsto. Todo depende de Dios y ella”, compartió ilusionada Sharon en Instagram.

