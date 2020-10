'Las próximas 48 horas serán críticas', alertan por la salud de Donald Trump

Luego de haber sido diagnosticado con Covid-19, la incertidumbre por la salud de Donald Trump, ingresado al Centro Médico Militar Walter Reed el pasado viernes, continúa creciendo, a pesar de que esta mañana sus médicos se han mostrado optimistas al respecto. Sin embargo, de acuerdo con algunos medios estadounidenses como CNN que han citado a una fuente cercana a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos no ha tenido días fáciles tras su diagnóstico, por lo que incluso las próximas 48 horas serán críticas para él, contradiciendo un poco el reservado pronóstico de los médicos de Trump, quienes no han dejado del todo claro si el mandatario se encuentra en franca mejoría.

La mañana de este sábado 3 de octubre, Sean Conley, médico a cargo de la salud de Trump, aseguró en conferencia de prensa que el presidente no ha presentado fiebre las últimas 24 horas y que “se encuentra muy bien”, tanto que incluso no ha requerido ser conectado al oxígeno, pues no presenta dificultad para respirar. En contraste, la fuente de la Casa Blanca ha dado un panorama menos alentador e incluso contradice en gran medida a los informes oficiales de esta mañana. “Los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas son muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas. No estamos todavía en la senda de la recuperación plena”, dijo la fuente citada por medios como AFP y CNN, pidiendo que se respetara su derecho a la privacidad, aunque algunos otros medios han señalado directamente a Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, como el autor de estas declaraciones.

En medio de la confusión que ha generado este tema, Donald Trump ha reaparecido a través de su perfil de Twitter, en donde ha compartido un video en el que se le puede ver hablando con mucha serenidad, siendo reservado respecto a su estado de salud e incluso un tanto bromista a la hora de hablar de la salud de su esposa, Melania Trump. Sin embargo, las palabras de Trump también le han dado un poco de razón a Meadows, pues también hizo referencia a la expectativa en la que se mantiene respecto a los siguientes días. “Solo quiero decirles que empiezo a sentirme bien, no se sabe si será así en el próximo período de tiempo, esa es la verdadera prueba y veremos qué pasa en estos días”, dijo Trump al inicio de su video.

Optimista frente la adversidad

A pesar de sus palabras, el presidente se mostró optimista respecto a su estado de salud, reconociendo el gran trabajo que están haciendo todo el personal que está volcado en combatir esta pandemia. “Cuando vine aquí (al hospital), no me sentía tan bien, pero ahora me siento mucho mejor y están trabajando duro para que pueda volver. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer que Estados Unidos seaa grande de nuevo”, expresó animado, tomándose el tiempo para bromear incluso sobre la salud de Melania. "Melania me pidió que transmitiera el respeto y amor que tiene por el país. Los dos estamos bien. Melania lo está manejando muy bien, pues ella es un poco más joven que yo… tan solo un poco", concluyó haciendo referencia a los años que él lleva de ventaja a su esposa.

