‘La Choco’ habla de la nueva restricción de movilidad en Madrid por el Covid

Desde que comenzó la contingencia sanitaria y el confinamiento en España, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento han mantenido a sus fans informados de cómo evoluciona la situación en aquel país, al que se mudaron hace poco más de un año. En ese sentido, ayer por la noche, la mexicana compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con el que provocó la curiosidad de muchos de sus seguidores: “Estatus: Esperando los salvoconductos para poder movernos de zona en Madrid a partir de esta noche”. Tras esta publicación, La Choco comenzó a recibir varios mensajes en los que le preguntaban por qué y cuándo comenzó esta medida que, al parecer, fue tomada por los repuntes en casos de Covid. Ante esta situación grabó varias historias explicando; primero, que su familia se encuentra muy bien y, en segundo lugar, que esta nueva medida sólo restringe la movilidad en algunas zonas de España.

Con el objetivo de esclarecer las dudas de sus seguidores, Jimena contó: “A propósito de una de las historias que puse hace rato, sobre que estábamos esperando que nos dieran unos salvoconductos para poder llevar el lunes a los niños a la escuela, les explico porque me han estado preguntando mucho. A partir de hoy a las 10 de la noche, en Madrid, entra en vigor la nueva modalidad de confinamiento, ¿de qué se trata?, no, no vamos estar encerrados, es sólo una restricción de movilidad, tanto en Madrid capital, que somos poquito más de 3 millones de habitantes, y otros 9 municipios tienen restricción de movilidad; es decir, que si no tienes una causa de fuerza mayor, trabajo, escuela, alguna cuestión de salud, no puedes salir de su zona. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No se sabe, se espera que sean 15 días”.

La conductora reveló que, aunque no fue decretado de nuevo un confinamiento, la población se ha mostrado expectante ante la nueva medida: “Hay muchísima angustia y confusión entre la mayoría de los ciudadanos porque no quedan claras, como no se ponen de acuerdo, no quedan claras cuáles serán las medidas, al parecer, habrá retenes. Hoy que fui por mis hijos a la escuela ya estaba viendo varias patrullas, así que bueno, ya les contaré el lunes que salga, porque el fin de semana nos vamos a quedar aquí super encerrados”, contó.

La familia ya tiene su salvoconducto

Horas después, La Choco reapareció en sus historias para dar a conocer que ya tenían los documentos para salir de Madrid y llevar a Iker a Iñaki al colegio el próximo lunes: “Llegaron ya los salvoconductos, gracias a todos aquellos que andaban con el pendiente. Les explico un poquito, estos papelitos para nosotros sí eran importantes, ¿por qué?, vienen personalizados, viene el nombre de cada niño, con el nombre de la escuela, el grado que están cursando. La escuela de mis hijos no está en Madrid capital, digamos que está en las afueras y aunque hacemos 20 minutos ya es otro municipio, así que, para cruzar esa frontera, necesitábamos ese papel”.

Por último, la conductora quiso agradecer a sus seguidores por la preocupación que siempre muestras por su familia, aprovechó para dejar claro que está medida no será tan extrema como el confinamiento, pero que sí tendrá que ser acatada por todos los habitantes de la ciudad: “Gracias por su preocupación, estamos todos perfectos, no van a cerrar ni fronteras ni nada es una restricción solamente de movilidad y esperemos que dure solamente dos semanas. El lunes ya les estaremos contando con que nos iremos topando, mientras tanto hay que disfrutar, yo les mando un besote, aunque estemos aquí encerrados”, finalizó la presentadora de Ventaneando.