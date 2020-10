¿Qué ha respondido Ana Brenda Contreras al ser cuestionada sobre Iván Sánchez?

Emocionada por un nuevo proyecto profesional, Ana Brenda Contreras está más que lista para su regreso a la pantalla, algo que sus fans llevaban esperando desde hace algún tiempo. Pero el hecho de que haya estado ausente en la televisión no quiere decir que no haya estado en contacto con su público, pues a través de sus redes sociales se ha mantenido cercana sus fans, incluso ha aprovechado estas plataformas para hablar de algunos temas personales. Su vida amorosa siempre ha sido motivo de interés para muchos, y es por eso que ahora ha sido cuestionada sobre las recientes fotos de su ex novio Iván Sánchez, que se dieron a conocer en exclusiva en ¡HOLA!. Ante la inesperada pregunta sobre este amor del pasado, ¿qué ha dicho la guapa actriz?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ana Brenda se encuentra muy feliz promocionado el reality show Tu cara me suena, el cual se estrenará en uno días y del cual ella será la flamante conductora. A propósito del lanzamiento del programa, la actriz fue entrevistada hace poco en el programa Despierta América y en la charla virtual no tardó en salir el tema del sonado nuevo romance de Iván Sánchez. La estrella de telenovela fue cuestionada directamente sobre si le había afectado de alguna forma ver las imágenes del galán español junto a Camila Sodi. Esta inesperada pregunta la tomó por sorpresa, tal y como ella misma reconoció. “No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo…”, admitió la intérprete en el matutino de Univision.

VER GALERÍA

Sin embargo, Ana Brenda accedió a contestar la pregunta y lo hizo de manera cordial y sincera, dejando claro que su relación con Iván es cosa del pasado y ahora no tiene más que buenos deseos para él, como para cualquier persona. “Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quién”, agregó la actriz en la entrevista, manteniéndose siempre tranquila y sonriente.

VER GALERÍA

Aunque por ahora se encuentra enfocada en sí misma y en su nuevo proyecto televisivo, Ana Brenda ha señalado que no está cerrada al amor. De hecho, hace unos meses se animó a revelar algunas de las cualidades que le gustaría encontrar en un galán. “No me gusta decir que mi hombre ideal sería así o asado, pero me gustaría que entendiera lo que hago, que compartiera conmigo momentos en la vida, familiares, de pareja y también ciertos momentos que yo pudiera hacer lo que yo hago, y que esa persona también pudiera trabajar, creo que para mí sería un balance padrísimo”, compartió la actriz en una entrevista virtual para el programa La Hora ¡HOLA!, de ¡HOLA! TV, en mayo pasado. En este mismo espacio la estrella de televisión reconoció que no se trata de buscar al hombre perfecto, sino de aprender de las personas que van llegando a tu vida. “Ya no sueño, ya no hago lista de nada, y no por eso significa que uno se conforme, pero vas aceptando y trabajando lo que se te presenta en la vida y le sacas el lado padre y el positivismo”, agregó entonces.

Ana Brenda Contreras se sincera y revela lo que busca en el amor

La historia de Ana Brenda e Iván

Ana Brenda e Iván Sánchez cruzaron sus caminos en 2015, cuando trabajaron juntos en la telenovela Lo Imperdonable, melodrama de Televisa en el que ambos fueron protagonistas. El amor traspasó la pantalla y a principios del año siguiente confirmaron su relación. Sin embargo, luego de un feliz noviazgo, ambos decidieron tomar caminos separados, eso sí, en el mejor de los términos. Prueba de ello es que tras su separación, la actriz ha hablado de la forma más cordial y respetuosa del galán español, demostrando gran madurez. “No hace falta decir lo increíble persona que es, siempre lo dije: si es guapo por fuera es más guapo por dentro y él sabe. Tenemos una excelente relación y no hay cosa que no pudiera decir aquí que no se la dijera a él y prefiero decírsela a él…”, dijo en entrevista para el programa Intrusos en marzo del año pasado.

VER GALERÍA